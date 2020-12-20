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Трамп влип в новый скандал: заблокировал заявление Белого дома о кибератаке РФ

20 декабря 2020, 15:40
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Дональд Трамп дал команду "стоп".

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал официальное заявление Белого дома о причастности России к хакерской атаке на американские правительственные сети.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на информаированные источники.

Отмечается, что наиболее вероятным организатором атаки, по мнению Трампа, является Китай, а не РФ.

"Официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем опубликовать заявление, в котором Россия обвиняется как "главное действующее лицо" в операции по взлому, но в последний момент была дана команда стоп", - рассказал журналистам информированный собеседник.

Кибератака России на США:

  • Ранее сообщалось о том, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).
  • Как сообщает Reuters, хакеры, работающие на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.
  • По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.
  • В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на США.
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