Трамп влип в новый скандал: заблокировал заявление Белого дома о кибератаке РФ

Дональд Трамп дал команду "стоп".
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал официальное заявление Белого дома о причастности России к хакерской атаке на американские правительственные сети.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на информаированные источники.
Отмечается, что наиболее вероятным организатором атаки, по мнению Трампа, является Китай, а не РФ.
"Официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем опубликовать заявление, в котором Россия обвиняется как "главное действующее лицо" в операции по взлому, но в последний момент была дана команда стоп", - рассказал журналистам информированный собеседник.
Кибератака России на США:
- Ранее сообщалось о том, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).
- Как сообщает Reuters, хакеры, работающие на Россию, отслеживали внутренний почтовый трафик в министерствах финансов и торговли США.
- По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую Службу внешней разведки.
- В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на США.
Автор: Алексей Тычина