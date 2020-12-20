Трамп влип в новый скандал: заблокировал заявление Белого дома о кибератаке РФ

Дональд Трамп / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал официальное заявление Белого дома о причастности России к хакерской атаке на американские правительственные сети.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на информаированные источники.

Отмечается, что наиболее вероятным организатором атаки, по мнению Трампа, является Китай, а не РФ.

"Официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем опубликовать заявление, в котором Россия обвиняется как "главное действующее лицо" в операции по взлому, но в последний момент была дана команда стоп", - рассказал журналистам информированный собеседник.

Кибератака России на США: