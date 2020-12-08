Трамп восстал против законопроекта об оборонном бюджете США

Трамп восстал против оборонного бюджета / Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что планирует наложить вето на законопроект об оборонном бюджете США на следующий год. Голосование Палаты представителей по поводу проекта намечено на вторник.

"Я надеюсь, что республиканцы в палате представителей проголосуют против очень слабого законопроекта об оборонном бюджете, на который я наложу вето. Он должен включать прекращение действие раздела 230 (в целях национальной безопасности), сохранение наших национальных памятников и разрешение 5G, и сокращение числа наших вооруженных сил в других странах!" – написал Трамп в Twitter во вторник, 8 декабря.

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