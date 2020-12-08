Трамп восстал против законопроекта об оборонном бюджете США

Лидер США выразил надежду, что республиканцы в Палате представителей проголосуют против законопроекта об оборонном бюджете.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что планирует наложить вето на законопроект об оборонном бюджете США на следующий год. Голосование Палаты представителей по поводу проекта намечено на вторник.
"Я надеюсь, что республиканцы в палате представителей проголосуют против очень слабого законопроекта об оборонном бюджете, на который я наложу вето. Он должен включать прекращение действие раздела 230 (в целях национальной безопасности), сохранение наших национальных памятников и разрешение 5G, и сокращение числа наших вооруженных сил в других странах!" – написал Трамп в Twitter во вторник, 8 декабря.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его всё-таки не изберут по результатам выборов 2020 года.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
Автор: Адриана Бубновская