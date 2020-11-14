Трамп впервые заговорил о проигрыше на выборах

Глава государства сделал заявление во время выступления в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп готов признать свое поражение на выборах главы государства, о чем накануне проговорился во время выступления перед журналистами.
Как сообщает CNN, в рамках брифинга в Белом доме Трамп впервые не заявлял о своей победе на выборах.
Американский лидер предположил, что уже с 20 января в стране может быть новая администрация.
"Эта администрация не введет локдаун. Надеюсь, что бы ни случилось в будущем — кто знает, какая это будет администрация? Я думаю, время покажет — но я могу сказать, что эта администрация не введет локдаун", — заявил он.
Читайте такжеПомпео сделал громкое заявление о передаче власти в СШАОтметим, один из членов команды Джо Байдена предложил последовать примеру Австралии и Новой Зеландии по поводу введения жесткого локдауна в связи с пандемией коронавируса. В команде Байдена считают, что правительство сможет компенсировать при этом все доходы населения.
Трамп всегда активно выступал против введения локдауна.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.
Адвокаты, представляющие штаб действующего президента США Дональда Трампа, отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа. Он также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.