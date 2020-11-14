Трамп впервые заговорил о проигрыше на выборах

Трамп впервые допустил свой проигрыш на выборах / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов признать свое поражение на выборах главы государства, о чем накануне проговорился во время выступления перед журналистами.

Как сообщает CNN, в рамках брифинга в Белом доме Трамп впервые не заявлял о своей победе на выборах.

Американский лидер предположил, что уже с 20 января в стране может быть новая администрация.

"Эта администрация не введет локдаун. Надеюсь, что бы ни случилось в будущем — кто знает, какая это будет администрация? Я думаю, время покажет — но я могу сказать, что эта администрация не введет локдаун", — заявил он.

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Трамп всегда активно выступал против введения локдауна.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:​