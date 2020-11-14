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Трамп впервые заговорил о проигрыше на выборах

14 ноября 2020, 20:18

Глава государства сделал заявление во время выступления в Белом доме.

Трамп
Трамп впервые допустил свой проигрыш на выборах / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов признать свое поражение на выборах главы государства, о чем накануне проговорился во время выступления перед журналистами.

Как сообщает CNN, в рамках брифинга в Белом доме Трамп впервые не заявлял о своей победе на выборах.

Американский лидер предположил, что уже с 20 января в стране может быть новая администрация.

"Эта администрация не введет локдаун. Надеюсь, что бы ни случилось в будущем — кто знает, какая это будет администрация? Я думаю, время покажет — но я могу сказать, что эта администрация не введет локдаун", — заявил он.

Читайте такжеПомпео сделал громкое заявление о передаче власти в СШАОтметим, один из членов команды Джо Байдена предложил последовать примеру Австралии и Новой Зеландии по поводу введения жесткого локдауна в связи с пандемией коронавируса. В команде Байдена считают, что правительство сможет компенсировать при этом все доходы населения.

Трамп всегда активно выступал против введения локдауна.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:​

  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.

  • Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.

  • Адвокаты, представляющие штаб действующего президента США Дональда Трампа, отозвали судебный иск с требованием пересчитать голоса на выборах в штате Аризона.

  • Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа. Он также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.

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