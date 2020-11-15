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Трамп выругал ультралевых "мерзавцев" за нападения на его сторонников

15 ноября 2020, 09:59

В Вашингтоне произошли многочисленные столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа. В ход пошло холодное оружие.

Дональд Трамп
Дональд Трамп выругал ультралевых за нападения на его сторонников / Reuters

В США продолжаются протесты после выборов президента. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп выругал вышедших на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения "Антифа", которые вступали в противостояние с его сторонниками, и призвал правоохранителей выполнять свою работу активнее.

"Мерзавцы из "Антифа" сегодня пустились наутек, когда попытались нападать на людей на митинге сторонников Трампа, поскольку были встречены агрессивным сопротивлением. "Антифа" ждали до сегодняшнего вечера, когда 99% разбрелись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (Make America Great Again, лозунг Трампа - ред.). Полиция округа Колумбия, беритесь за дело, делайте свою работу и не сдерживайте себя!", - написал Трамп в Twitter.

По словам Трампа, толпа его сторонников дала отпор участникам движения "Антифа", однако те вернулись ночью, "после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи".

"Полиция приехала, но поздно. Мэр не выполняет свою работу!", - резюмировал Трамп.

Отметим, в Вашингтоне произошли многочисленные столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа. В ход пошло холодное оружие. Как минимум один человек во время столкновений получил ножевое ранение.

протесты в США выборы
В США ультралевые нападают на сторонников Трампа / Reuters

По данным New York Post, мужчина был ранен во время драки больших групп на пересечении 10-й улицы и Нью-Йорк авеню. Сейчас пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Все это произошло несмотря на усиленные наряды полиции, выведенные на улицы Вашингтона в субботу.

По информации Washington Post, в тот день не обошлось и без других пострадавших. С обеих сторон были окровавленные люди. Участники двух групп сбивали друг друга с ног, поливали водой, избивали древком от флага по голове.

протесты в США выборы
США после выборов охватили протесты / Reuters

Кроме того, в ходе одного из инцидентов, сидящих за столом уличного ресторана сторонников Трампа обстреляли с помощью фейерверка.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
  • Президент США Дональд Трамп обвинил своих оппонентов по предвыборной гонке в фальсификациях на выборах главы государства.
  • Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
  • Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа. Он также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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