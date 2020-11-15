Трамп выругал ультралевых "мерзавцев" за нападения на его сторонников

Дональд Трамп выругал ультралевых за нападения на его сторонников / Reuters

В США продолжаются протесты после выборов президента. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп выругал вышедших на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения "Антифа", которые вступали в противостояние с его сторонниками, и призвал правоохранителей выполнять свою работу активнее.

"Мерзавцы из "Антифа" сегодня пустились наутек, когда попытались нападать на людей на митинге сторонников Трампа, поскольку были встречены агрессивным сопротивлением. "Антифа" ждали до сегодняшнего вечера, когда 99% разбрелись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (Make America Great Again, лозунг Трампа - ред.). Полиция округа Колумбия, беритесь за дело, делайте свою работу и не сдерживайте себя!", - написал Трамп в Twitter.

По словам Трампа, толпа его сторонников дала отпор участникам движения "Антифа", однако те вернулись ночью, "после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи".

"Полиция приехала, но поздно. Мэр не выполняет свою работу!", - резюмировал Трамп.

Отметим, в Вашингтоне произошли многочисленные столкновения сторонников и противников президента США Дональда Трампа. В ход пошло холодное оружие. Как минимум один человек во время столкновений получил ножевое ранение.

В США ультралевые нападают на сторонников Трампа / Reuters

По данным New York Post, мужчина был ранен во время драки больших групп на пересечении 10-й улицы и Нью-Йорк авеню. Сейчас пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Все это произошло несмотря на усиленные наряды полиции, выведенные на улицы Вашингтона в субботу.

По информации Washington Post, в тот день не обошлось и без других пострадавших. С обеих сторон были окровавленные люди. Участники двух групп сбивали друг друга с ног, поливали водой, избивали древком от флага по голове.

США после выборов охватили протесты / Reuters

Кроме того, в ходе одного из инцидентов, сидящих за столом уличного ресторана сторонников Трампа обстреляли с помощью фейерверка.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

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