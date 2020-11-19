Трамп заявил о готовности к затяжной войне за Белый дом и назвал главных врагов

Дональд Трамп / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что именно он является триумфатором состоявшихся президентских выборов, а победу у него хотят забрать.

Хозяин Белого дома обвинил демократов и "лживые СМИ" в попытке украсть у него победу на выборах, говорится в сообщении избирательного штаба Трампа.

"Я победил на выборах! Радикальные левые демократы, работая со своими партнерами, лживыми СМИ, пытаются украсть [мою] победу на выборах. Мы им не позволим [этого сделать]", - говорится в заявлении Трампа.

Он также утверждает, что его соперник Джо Байден одержал победу на выборах только в глазах "лживых СМИ".

Трамп добавил, что отказывается признавать свое поражение на выборах. "Нам предстоит долгий путь - эти выборы прошли с грубейшими нарушениями".

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Ранее сообщалось о том, что Трамп все больше осознает, что итоги президентских выборов будут не в его пользу.

В ходе встречи в Белом доме Трамп имел беседу с несколькими советниками, многие из которых откровенно заявили, что шансы изменить результат выборов с помощью судебной волокиты крайне низкие.