Трамп заявил о новых фальсификациях, Байден уже формирует свою администрацию

Названы кандидаты на ключевые посты в администрации Джо Байдена.
Дональду Трампу предложили признать поражение на выборах президента США.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что с таким предложением выступил зять и ближайший помощник Трампа Джаред Кушнер.
Кроме того, Трамп заявил о том, что у него есть доказательства мошенничества на выборах.
"У нас есть ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании", - говорится в его сообщении в Twitter.
В то же время победитель выборов демократ Джо Байден занят формированием своей новой команды.
Газета Politico назвала кандидатов на ключевые посты в администрации Джо Байдена.
Кто может войти в администрацию Байдена:
Так, новым министром обороны взамен Марка Эспера может стать бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной. Среди других возможных кандидатов на пост главы Пентагона издание называет сенатора-демократа Тэмми Дакуорта — соавтора проекта антироссийских санкций за "сговор" России с талибами, а также старшего демократа комитета по делам вооруженных сил сената Джека Рида.
На должность госсекретаря США Байден может выбрать бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс, пишет Politico. Среди других возможных кандидатов на эту должность издание называет бывшего заместителя госсекретаря США Энтони Блинкен, сенатора-демократа Криса Кунса, который стал соавтором законопроекта о санкциях против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, сенатора-демократа Криса Мерфи, а также бывшего заместителя госсекретаря, главу Фонда Карнеги Уильяма Бернса.
На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.
Министром юстиции может стать сенатор-демократ Дага Джонс.
Главой Министерства энергетики США — физик-ядерщик Эрнест Монис. Он уже руководил ведомством при Обаме.
Постоянным представителем США при ООН может стать бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман. Во времена президентства Билла Клинтона она была советником Госдепартамента США и специальным советником президента и госсекретаря, а также координатором политики США в отношении Северной Кореи.
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Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.