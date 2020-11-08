Трамп заявил о новых фальсификациях, Байден уже формирует свою администрацию

Джо Байден и Дональд Трамп / коллаж Reuters

Дональду Трампу предложили признать поражение на выборах президента США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что с таким предложением выступил зять и ближайший помощник Трампа Джаред Кушнер.

Кроме того, Трамп заявил о том, что у него есть доказательства мошенничества на выборах.

"У нас есть ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании", - говорится в его сообщении в Twitter.

В то же время победитель выборов демократ Джо Байден занят формированием своей новой команды.

Газета Politico назвала кандидатов на ключевые посты в администрации Джо Байдена.

Кто может войти в администрацию Байдена:

Так, новым министром обороны взамен Марка Эспера может стать бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной . Среди других возможных кандидатов на пост главы Пентагона издание называет сенатора-демократа Тэмми Дакуорта — соавтора проекта антироссийских санкций за "сговор" России с талибами, а также старшего демократа комитета по делам вооруженных сил сената Джека Рида .

На должность госсекретаря США Байден может выбрать бывшего помощника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс , пишет Politico. Среди других возможных кандидатов на эту должность издание называет бывшего заместителя госсекретаря США Энтони Блинкен , сенатора-демократа Криса Кунса , который стал соавтором законопроекта о санкциях против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, сенатора-демократа Криса Мерфи , а также бывшего заместителя госсекретаря, главу Фонда Карнеги Уильяма Бернса .

На пост главы Минфина США может быть назначена член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

Министром юстиции может стать сенатор-демократ Дага Джонс.

Главой Министерства энергетики США — физик-ядерщик Эрнест Монис . Он уже руководил ведомством при Обаме.

Постоянным представителем США при ООН может стать бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман . Во времена президентства Билла Клинтона она была советником Госдепартамента США и специальным советником президента и госсекретаря, а также координатором политики США в отношении Северной Кореи.

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