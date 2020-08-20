Трамп "жестко ошибался" относительно отношений Украины и России – экс-советник

Дональд Трамп считал, что Украина, по сути, – часть РФ, сообщил Джон Болтон / Reuters

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что американский лидер считал Украину, по сути, частью Российской Федерации.

Главе Штатов много раз приходилось объяснять, почему в 1945 году был разделен Корейский полуостров, рассказал Болтон в эфире телеканала Puls 24.

Собеседник добавил, что у него с Трампом очень часто были такие разговоры.

"…я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути – часть России", – заявил бывший советник.

Ранее Джон Болтон поделился, что Дональд Трамп недоброжелательно относился к Украине – по его мнению, украинское государство препятствовало установлению конструктивных отношений США с Россией.