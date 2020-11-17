Трампа еле отговорили от удара ракетами по ядерным объектам Ирана - The New York Times

Под конец своего президентского срока Дональд Трамп едва не развязал большую войну на Ближнем Востоке.
45-й президент США Дональд Трамп в конце своей каденции во главе страны собирался отдать приказ о ракетном ударе по ядерным объектам Ирана. Но его ближайшим советникам в Белом доме удалось отговорить руководителя США от такого шага.
Об этом сообщает авторитетное американское издание The New York Times со ссылкой на четыре информированных источника. Трамп спросил у своего окружения на встрече в Овальном кабинете Белом доме в минувший четверг, 12 ноября ‒ "есть ли у него варианты мер против главного ядерного объекта Ирана в ближайшие недели".
Встреча, на которой присутствовали вице-президент Майк Пенс, государственный секретарь Майк Помпео, и.о. руководителя Пентагона Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, состоялась на следующий день после того, как инспекторы МАГАТЭ сообщили ‒ запасы урана в Иране в дюжину раз превышают разрешенные Ядерным соглашением по иранской ядерной программе (которое США покинули в 2018 году ‒ Главред).
Советники и чиновники предупредили Трампа, что удар по Ирану может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства. По мнению журналистов, удар "почти наверняка" был бы нацелен на иранский ядерный объект в городе Натанз.
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Трамп новости - что было ранее:
- Два года назад президент Дональд Трамп объявил о выходе США из общего ядерного соглашения, которое было заключено в 2015-м между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
- 3 января 2020 года американская военные по приказу президента Трампа провели спецоперацию в аэропорту Багдада, в ходе которой убили высокопоставленного иранского генерала Кассема Сулеймани. В ответ на это 5 января иранские власти официально объявили о том, что более не намерены придерживаться ни одного из положений ядерной сделки.