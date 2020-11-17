Трампа еле отговорили от удара ракетами по ядерным объектам Ирана - The New York Times

Дональд Трамп / Reuters

45-й президент США Дональд Трамп в конце своей каденции во главе страны собирался отдать приказ о ракетном ударе по ядерным объектам Ирана. Но его ближайшим советникам в Белом доме удалось отговорить руководителя США от такого шага.

Об этом сообщает авторитетное американское издание The New York Times со ссылкой на четыре информированных источника. Трамп спросил у своего окружения на встрече в Овальном кабинете Белом доме в минувший четверг, 12 ноября ‒ "есть ли у него варианты мер против главного ядерного объекта Ирана в ближайшие недели".

Встреча, на которой присутствовали вице-президент Майк Пенс, государственный секретарь Майк Помпео, и.о. руководителя Пентагона Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, состоялась на следующий день после того, как инспекторы МАГАТЭ сообщили ‒ запасы урана в Иране в дюжину раз превышают разрешенные Ядерным соглашением по иранской ядерной программе (которое США покинули в 2018 году ‒ Главред).

Советники и чиновники предупредили Трампа, что удар по Ирану может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства. По мнению журналистов, удар "почти наверняка" был бы нацелен на иранский ядерный объект в городе Натанз.

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