Трампа после возвращения в Белый дом сравнили с Муссолини и русскими царями

Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом после лечения в госпитале от коронавируса / Reuters

Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом после выписки из военного госпиталя имени Уолтера Рида и сразу подвергся критике со стороны журналистов и оппонентов из демократического лагеря.

Трамп прибыл на вертолете в маске, однако на балконе Белого дома президент, развернувшись лицом к телекамерам, снял маску, перед тем как войти в здание. За это его раскритиковали журналисты и главный соперник на президентских выборах Джо Байден.

Во время прямой трансляции, американские журналисты сравнили Трампа с итальянским диктатором Бенито Муссолини и русскими царями после его "воинского приветствия" на балконе Белого дома, а CNN выступление президента США напомнило "что-то из Северной Кореи". Кроме того комментатор отметила, что Трамп выглядит довольно странно.

"Президент Трамп выглядит так, словно его лицо намазали его любимым тональным кремом", - отметили комментаторы телеканала MSNBC .

А вот Джо Байден призвал Трампа быть патриотом и подавать правильный пример народу.

"Я хотел бы надеяться, что президент, пройдя через то, что прошел - и я рад, что он, кажется, чувствует себя довольно хорошо - донесет правильный урок до американского народа: маски имеют значение... Что это за подход в стиле мачо: мол, "я не собираюсь носить маску!" Ради Бога, будь патриотом", - отметил Байден.

Читайте такжеЕсли Трамп проиграет выборы, то забаррикадироваться в Белом доме ему не удастсяСам Трамп отдал должное медицинской помощи "мирового уровня", которую он получил, и призвал американцев не бояться COVID-19.

"Не бойтесь этого, - сказал Трамп. – Не позволяйте этому управлять вашей жизнью".

Ранее Главред сообщал, что президент США Дональд Трамп был госпитализирован 2 октября с коронавирусом. Выходные он провел в военном госпитале рядом с Вашингтоном, где обычно проходит регулярный медосмотр.

В понедельник, 5 октября американский лидер сообщил, что чувствует себя хорошо и выписался из больницы. Он заявил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.