Трампа сразил коронавирус: что известно о болезни президента США

Дональд Трамп / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом Трамп сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

По его словам, коронавирус также нашли у его жены Мелании.

"Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал он.

Отметим, что одна из ближайших советниц Трампа Хоуп Хикс сообщила о том, что заразилась коронавирусом. После этого глава Белого дома и первая леди ушли на карантин.

Хикс на этой неделе неоднократно сопровождала Трампа в его рабочих поездках. В частности, летела с президентом США в одном самолете.

Как известно в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал о коронавирусной болезни. Он проходил самоизоляцию на Даунинг-стрит.