Трампа сразил коронавирус: что известно о болезни президента США

Коронавирус нашли у Дональда и Мелании Трамп.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.
Об этом Трамп сообщил в сервисе микроблогов Twitter.
По его словам, коронавирус также нашли у его жены Мелании.
"Сегодня вечером первая леди США и я сдали тесты на коронавирус, [результат которых оказался] положительным. Мы немедленно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал он.
Отметим, что одна из ближайших советниц Трампа Хоуп Хикс сообщила о том, что заразилась коронавирусом. После этого глава Белого дома и первая леди ушли на карантин.
Хикс на этой неделе неоднократно сопровождала Трампа в его рабочих поездках. В частности, летела с президентом США в одном самолете.
Как известно в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал о коронавирусной болезни. Он проходил самоизоляцию на Даунинг-стрит.
- По состоянию на пятницу, 2 октября, коронавирус во всем мире заразил 34 205 778 человек. Жертвами болезни стали 1 021 765 пациентов (+8 785 за сутки). В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
- В конце июля у советника Трампа по вопросам национальной безопасности Роберта О'Брайена нашли коронавирус.
- Ранее коронавирусом заразилась пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса.