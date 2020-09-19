Трампу отправили пакет с жутким ядом - СМИ

Трампу отправили посылку с ядом / Reuters

Лидеру США Дональду Трампу на этой неделе прислали пакет с ядом - рицином. Однако, опасная посылка не дошла до адресата, ее вовремя перехватили правоохранители.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Чтобы подтвердить присутствие яда в посылке, провели два теста. Как пояснили в CNN, всю почту для Белого дома проверяют на удаленном объекте, перед тем как отправить в администрацию Трампа.

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Сейчас это дело ведут ФБР и Секретная служба.

Отметим, рицин - это высокотоксичное вещество, которое часто используют террористы. Яд можно использовать в виде порошка, гранул, пара или кислоты.

При попадании в организм яд вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, после которых идет отказ печени, селезенки и почек, а дальше смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах скоро появится вакцина от коронавируса Covid-19.