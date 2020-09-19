УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трампу отправили пакет с жутким ядом - СМИ

19 сентября 2020, 23:01

Чтобы подтвердить присутствие яда в посылке, провели два теста.

Трамп
Трампу отправили посылку с ядом / Reuters

Лидеру США Дональду Трампу на этой неделе прислали пакет с ядом - рицином. Однако, опасная посылка не дошла до адресата, ее вовремя перехватили правоохранители.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Чтобы подтвердить присутствие яда в посылке, провели два теста. Как пояснили в CNN, всю почту для Белого дома проверяют на удаленном объекте, перед тем как отправить в администрацию Трампа.

Читайте такжеВ США взлетел рейтинг Трампа: появились результаты нового соцопроса

Сейчас это дело ведут ФБР и Секретная служба.

Отметим, рицин - это высокотоксичное вещество, которое часто используют террористы. Яд можно использовать в виде порошка, гранул, пара или кислоты.

При попадании в организм яд вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, после которых идет отказ печени, селезенки и почек, а дальше смерть в результате коллапса системы кровообращения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Штатах скоро появится вакцина от коронавируса Covid-19.

новости США Дональд Трамп отравление
Сейчас вы просматриваете новость «Трампу отправили пакет с жутким ядом - СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:28
Китай резко ответил США на санкции против TikTok
23:01
Трампу отправили пакет с жутким ядом - СМИ
22:31
Опозорился по полной: налоговик хотел украсть презервативы из магазина
22:25
Гороскоп для всех на 20 сентября: кому сулят неожиданности Видео
22:04
Белорусский "Миротворец": в Сеть слили имена тысячи "убийц и карателей" из МВД Видео
22:03
"Грязная история": нардеп оправдалась за интимную переписку
21:36
Путешествие в Египет: главные правила для туристов во время пандемии
21:33
Жесткий разгон женского марша в Минске: стало известно о сотнях задержанных Видео
21:00
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
20:27
Кравчук пояснил, из-за чего заблокирован обмен пленными
20:06
Разработчик Новичка назвал точное время и способ отравления Навального Видео
20:04
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
20:01
Способен ли ультрафиолет убить Covid-19: ученые удивили ответом
19:45
Ситуация с Covid-19 ухудшается: врач объяснила, как остановить эпидемию в Украине Видео
19:30
В Артеке вспышка коронавируса: оккупанты Крыма заявляют о фейке Видео
19:27
Тихановская пригрозила белорусским силовикам и поставила жесткое условие Видео
19:15
На съезде партии Блок Эдуарда Гурвица выдвинули кандидата на пост мэра Одессы актуально
18:57
Степанов анонсировал новые правила ограничений в регионах "красной" зоны карантина Видео
18:52
От скромности не умрет: Путин ошарашил заявлением о "супероружии"
17:42
"Иди домой, бл*дь тупая": в Минске силовики жестко разогнали женский марш протеста Видео
17:20
Где карантин в Украине нельзя ослаблять: появились еще два аутсайдера Видео
17:03
В Минздраве объяснили украинцам, что делать при симптомах COVID-19 Видео
16:57
"Путин, выпей Новичок": Хабаровск накрыла новая волна протестов Видео
16:28
Кравчук назвал условие полной остановки мирных переговоров по Донбассу Видео
16:12
"Пошел на х*й, Эрдоган": между Турцией и Грецией разразился скандал Видео
16:11
В Крыму оккупанты "урежут" подачу воды курортам: назвали тревожную причину Видео
15:57
У Навального объяснили, почему следы Новичка нашли только на бутылке с водой Видео
15:49
В Беларуси выступили против встречи Тихановской с главами МИД ЕС Видео
15:45
"Слугам" выгодно проиграть: Арахамия отличился странным заявлением насчет местных выборов Видео
15:26
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
15:24
Дело подозреваемого в жестоком избиении Балуха: суд принял жесткое решение Видео
15:16
Илларионов оценил вероятность революции в России Видео
14:51
В Украине обновили список стран "зеленой" и "красной" зон: главные изменения Видео
14:25
Заморозки в Украине: синоптик предупредила, каким областям грозит "удар" Видео
14:09
Россия шантажирует Зеленского: эксперт назвал главную цель Кремля на Донбассе Видео
13:43
Один знак Зодиака в День осеннего равноденствия ждет "переворот" – астрологи Видео
13:23
Венгерские ученые сделали печальное открытие о коронавирусе Видео
13:22
В ЕС снова устроили блокаду санкций против режима Лукашенко: названа причина Видео
12:36
Коронавирус в Киеве подбирается к антирекорду: названо число новых больных Видео
12:34
Навальный опубликовал в соцсети второе сообщение после отравления Видео
12:00
Эксперт объяснил, зачем Лукашенко щеголял перед камерами с автоматом Видео
11:57
История с Навальным плохо кончится для Путина – Марчук Видео
11:49
Местные выборы-2020: в Украине дали "зеленый свет" кандидатам с судимостью Видео
11:17
Под Хотином пассажирский микроавтобус попал в смертельное ДТП: много пострадавших Видео
10:52
В Украине госпитализировали рекордное число больных Covid-19 за сутки - Степанов Видео
10:29
Астрологи предупредили, кто встретит токсичного "вампира" Видео
10:29
Зачем Лукашенко закрылся в Беларуси мнение
10:22
Тихановская отвергла украинский сценарий развития ситуации в Беларуси Видео
09:35
В работе мессенджера Telegram в субботу произошел сбой
09:35
Гороскоп для всех на 19 сентября: кому сулят финансовый взлет Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять