Трампу светит импичмент: в Конгрессе назвали сроки запуска процедуры

Джеймс Клайберн оценил перспективы отстранения от должности президента Дональда Трампа.
В Конгрессе США рассказали о перспективах процедуры отстранения от должности президента Дональда Трампа.
О возможных сроках рассмотрения соответствующих материалов в Конгрессе рассказал конгрессмен-демократ Джеймс Клайберн в эфире телекомпании CNN.
Он считает, что статьи для импичмента в отношении Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей Конгресса США 12 или 13 января.
В то же время конгрессмен не исключил, что статьи об импичменте Трампа должны быть готовы в понедельник, 11 января.
"Это может быть вторник или среда, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе", - добавил Клайберн.
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Кровавые беспорядки в Вашингтоне:
- Напомним, число жертв беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне выросло до 5 человек.
- 3 ноября 2020 в США состоялись выборы президента.
- 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Джо Байдена. В ходе столкновений погибли четыре человека.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось. Конгресс США 7 января утвердил победу Байдена на выборах президента: за Байдена проголосовали 306 членов коллегии выборщиков, а за Трампа - 232. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
- Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.
Автор: Алексей Тычина