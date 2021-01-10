Трампу светит импичмент: в Конгрессе назвали сроки запуска процедуры

Дональду Трампу может грозить импичмент / Фото Reuters

В Конгрессе США рассказали о перспективах процедуры отстранения от должности президента Дональда Трампа.

О возможных сроках рассмотрения соответствующих материалов в Конгрессе рассказал конгрессмен-демократ Джеймс Клайберн в эфире телекомпании CNN.

Он считает, что статьи для импичмента в отношении Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей Конгресса США 12 или 13 января.

В то же время конгрессмен не исключил, что статьи об импичменте Трампа должны быть готовы в понедельник, 11 января.

"Это может быть вторник или среда, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе", - добавил Клайберн.

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