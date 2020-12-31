"Три баттла": эксперт назвал проблемы Путина в 2021-м

Путин в баттлах будет стороной, которая защищается, полагает социолог.
Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в 2021 году президенту РФ Владимиру Путину грозят три баттла в международной сфере.
Глава России во всех баттлах будет стороной, которая обороняется, а в лучшем случае – станет контратаковать, рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Newsader.
По его словам, Путину грозит баттл с демократом, бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которого избрали американским лидером.
"…Я вижу эти проблемы (Путина – Ред.) скорее в международной сфере, чем внутри страны… я вижу тут три баттла таких, которые Путину придется вести… Первый баттл – это с… Байденом", – сказал собеседник.
Публицист добавил, что президент РФ давно находится "в неадеквате" – болен манией величия.
- Ранее бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве – американский капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах, сказал, что с Владимиром Путиным "явно что-то не в порядке".
- Офицер полагает, что в России началась борьба за власть, и это может негативно повлиять на Украину.
Автор: Екатерина Присяжнюк