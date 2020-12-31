"Три баттла": эксперт назвал проблемы Путина в 2021-м

В 2021-м Владимиру Путину грозят баттлы, спрогнозировал публицист / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в 2021 году президенту РФ Владимиру Путину грозят три баттла в международной сфере.

Глава России во всех баттлах будет стороной, которая обороняется, а в лучшем случае – станет контратаковать, рассказал эксперт в интервью YouTube-каналу Newsader.

По его словам, Путину грозит баттл с демократом, бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которого избрали американским лидером.

"…Я вижу эти проблемы (Путина – Ред.) скорее в международной сфере, чем внутри страны… я вижу тут три баттла таких, которые Путину придется вести… Первый баттл – это с… Байденом", – сказал собеседник.

Публицист добавил, что президент РФ давно находится "в неадеквате" – болен манией величия.