Три зарплаты сразу: в Беларуси фонд солидарности собрал миллион евро

В Беларуси на стачкомы собрали миллион евро / Reuters

В Беларуси фонд солидарности собрал за несколько дней миллион евро пожертвований, которые планирую потратить на поддержку граждан, которые принимают участие в протестах и лишаются работы.

"В фонде солидарности уже миллион евро, каждый кто будет незаконно уволен может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро (три среднемесячные зарплаты) компенсации. Более того, у нас 70 заявок от бизнесов, которые готовы перечислять стачкомам суммы для выплаты компенсаций тем работникам, которые больше всего в этом нуждаются", - сообщил в Facebook активист Андрей Стрыжак.

Демонстранты, которые работают на государственных предприятия – а их в Беларуси большинство – создают стачкомы. Они отмечают, что это станет гарантией безопасности для протестующих.

"Закон страны позволяет тебе бастовать и протестовать. Стачком – это твоя гарантия безопасности. По одиночке они передушат нас как котят, вместе – мы сила. Представители стачкомов войдут в Национальный забастовочный комитет, который будет централизовано выдвигать свои требования к власти", - сказано в сообщении.

Читайте также200 тысяч протестующих: в Беларуси прошел самый массовый в истории маршПомогают гражданам неравнодушные юристы-волонтеры. В Интернете опубликована инструкция, которая позволит самостоятельно создать стачком.

"Вы сегодня создаете стачком, мы завтра переводим вам деньги по предоставленным вами спискам. Вы и только вы сами в составе стачкомов будете решать как распределить эти деньги", - сказано в сообщении.

Активисты в очередной раз прописали свои требования:

стоп милицейскому насилию;

отставка Лукашенко;

власть Тихановской;

свободу политзаключенным и манифестантам;

стоп процентам по кредитам.

Отмечается, что стачкомы могут отправлять свои требования в Национальный забастовочный комитет.

Напомним, во вторник, 18 августа, на белорусском правовом портале появился список из 25 страниц, в котором указаны фамилии силовиков, получивших медали от президента Беларуси Александра Лукашенко за "Безупречную службу".

Медали силовики получили на фоне волны насилия в Беларуси, где после оглашения результатов выборов вспыхнули массовые протесты, сопровождавшиеся волной насилия со стороны силовиков в адрес белорусских граждан.