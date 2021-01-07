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Триумф Байдена: Конгресс утвердил итоги выборов в США

7 января 2021, 10:42
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Закончен подсчет голосов Коллегии выборщиков.

Джо Байден
Джо Байден / GettyImages

Конгресс США закончил подсчет голосов Коллегии выборщиков, которые проголосовали на президентских выборах.

Решеним Конгресса была утверждена победа кандидата от демократов Джо Байдена, сообщает CNN.

Байден получил 270 необходимых голосов для того, чтобы быть объявленным победителем выборов президента США.

Отметим, что утверждение результатов голосования Конгрессом открывает дорогу для инаугурация Байдена 20 января.

После официальной церемонии Байден принесет присягу и официально станет 46-м президентом США.

Отметим, что утверждение победителя выборов в Конгрессе накануне было сорвано из-за беспорядков в Вашингтоне. Сторонники Дональда Трампа, митинговавшие в центре города, в какой-то момент сумели прорвать оцепление и ворвались в здание Капитолия. В результате беспорядков есть жертвы.

Читайте такжеОбе палаты Конгресса США перешли под контроль Демократической партии

Беспорядки в Вашингтоне:

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