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Туалет с кафелем и русская мебель: в Германии показали фото квартиры Путина

25 января 2021, 00:55
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В бывшую квартиру Владимира Путина приходил Алексей Навальный, его не пустили на порог.

В Германии рассказали о квартире Владимира Путина / Скриншот

Опубликованы фото квартиры в немецком Дрездене, где в период службы в КГБ проживал нынешний президент РФ Владимир Путин.

Журналисты Bild сходили к столяру Йоргу Хофманну, который живет в бывшей квартире Путина на Радебергер штрассе в Дрездене.

Он рассказал, что Путин передал ему ключи от квартиры в марте 1991 года перед отъездом в Россию.

"Путины показались мне милыми людьми. 66 квадратных метров, три комнаты, кухня, ванная. Везде стояла темная русская мебель плюс типичные для ГДР алюминиевые обои и бежевый ковер", – вспомнил столяр.

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Хофманна раздражает, когда под окнами останавливаются автобусы с туристами.

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"Они думают, что здесь музей Путина. Я никого не пускаю. Перед Рождеством приходил Навальный, он стоял под окнами с телохранителями, но его я тоже не пустил", – признался дрезденец.

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Дворец Путина в Геленджике: что известно

  • В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
  • В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
  • В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.
новости России Владимир Путин
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