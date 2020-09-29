Турция и Азербайджан опровергли сообщения об уничтожении армянского Су-25

Турция и Азербайджан опровергли сообщения об уничтожении самолета Армении / Reuters

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.

Об этом сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на Bloomberg.

Кроме того, минобороны Азербайджана опровергло сообщения об уничтожении самолета Су-25 ВВС Армении истребителем F-16.

"Сообщение о якобы уничтожении принадлежащего Армении самолета Су-25 истребителем F-16 является ложью", — заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

Напомним, ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении.

Об этом сообщало РИА Новости в Telegram.

По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб.

"Армянское минобороны заявило, что турецкий F-16 поднялся в воздух с аэродрома "Гянджа" (Азербайджан) и обеспечивал азербайджанские удары по армянским пунктам близ Вардениса", - было сказано в сообщении.

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