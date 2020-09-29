Турция и Азербайджан опровергли сообщения об уничтожении армянского Су-25

У Эрдогана опровергли информацию об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении.
Об этом сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на Bloomberg.
Кроме того, минобороны Азербайджана опровергло сообщения об уничтожении самолета Су-25 ВВС Армении истребителем F-16.
"Сообщение о якобы уничтожении принадлежащего Армении самолета Су-25 истребителем F-16 является ложью", — заявил начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.
Напомним, ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении.
Об этом сообщало РИА Новости в Telegram.
По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб.
"Армянское минобороны заявило, что турецкий F-16 поднялся в воздух с аэродрома "Гянджа" (Азербайджан) и обеспечивал азербайджанские удары по армянским пунктам близ Вардениса", - было сказано в сообщении.
Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее:
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Позже Азербайджан также принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Россия провела переговоры с армянской стороной и призвала Баку и Ереван урегулировать конфликтную ситуацию.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.