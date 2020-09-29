Турция ищет повод для широкого вовлечения в войну за Карабах - Пашинян

Никол Пашинян рассказал об участии Турции в войне за Карабах / Reuters

Во вторник, 29 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об участии турецкой армии на стороне Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.

Об этом Пашинян рассказал в эфире программы "60 минут", его цитирует РИА Новости в Telegram.

По его словам, Турция ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт.

"Это уже факт, состоявшийся факт. Очевидно, что и Армения, и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции. Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт", - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что присутствие Турции в регионе ничего хорошего не обещает и может увеличить масштабы войны.

Пашинян также отметил, что турецкие военные советники участвуют в руководстве действиями азербайджанских военных в Карабахе.

"Они, по нашей информации, ищут повод, чтобы привести свои войска в Нахичевань, это азербайджанский анклав, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном. У нас есть информация, что там уже присутствует некоторые подразделения турецкой армии. В этом нет никакого секрета, потому что с августа турецкие войска находятся в Азербайджане", - сказал Пашинян.

Также премьер-министр Армении добавил, что в Карабахе "идёт война", в нее вовлечено огромное число военнослужащих. При этом он особо отметил, что Турция фактически вовлечена в карабахский конфликт.

Он также сказал, что "нужно заставить Турцию уйти с Южного Кавказа".

Заявления Пашиняна – о чем премьер-министр Армении говорил ранее: