Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19

Турция отказалась покупать российскую вакцину / Reuters

Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика), заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. Ни ВОЗ, ни мир не могут купить эту вакцину. Мы также не можем дать лицензию на нее. Поэтому это вне наших интересов", — сказал министр, сообщает издание Haberturk.

Коджа не уточнил, какую российскую вакцину он имел в виду, однако он в конце ноября говорил, что Турция намерена приступить к токсикологическим испытаниям российской вакцины "Спутник V" и что страна "выразила заинтересованность" в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей.

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