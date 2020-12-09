УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19

9 декабря 2020, 18:05

В Турции заверили, что никто в мире не купит российскую вакцину.

вакцина
Турция отказалась покупать российскую вакцину / Reuters

Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика), заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. Ни ВОЗ, ни мир не могут купить эту вакцину. Мы также не можем дать лицензию на нее. Поэтому это вне наших интересов", — сказал министр, сообщает издание Haberturk.

Коджа не уточнил, какую российскую вакцину он имел в виду, однако он в конце ноября говорил, что Турция намерена приступить к токсикологическим испытаниям российской вакцины "Спутник V" и что страна "выразила заинтересованность" в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей.

Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лиценирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
  • В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
  • Вакцина от коронавируса, вакцина против коронавируса, Вакцина от СOVID-19, коронавирус новости, коронавирус вакцина, российская вакцина от коронавируса, российская вакцина, коронавирус российская вакцина, российская вакцина спутник, Спутник V, турция российская вакцина

вакцинация Вакцина коронавирус российская вакцина коронавирус в мире вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс"Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс" Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на “трон”Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон" В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во ФранцииВ Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции В России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во ФранцииВ России с почестями похоронили чеченца, обезглавившего учителя во Франции Тихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявлениеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление
Следующий материал

Последние новости

18:20
Врач назвал симптом Альцгеймера, связанный с одеждой
18:05
Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19
18:04
Карантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали Видео
18:04
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
17:57
Создатель Робота Чаппи и Район 9 снимает фильм ужасов, о котором не говорят
Реклама
17:54
Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничением Видео
17:45
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
17:13
Путина наделили пожизненной неприкосновенностью в России Видео
17:05
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
17:00
В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Видео
16:49
Новый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта Видео
16:45
Появился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb
16:06
В киевском городке Гарри Поттера споет ONUKA Видео
15:45
Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ - МИД Видео
15:40
Локдаун в Украине введут с начала января: Шмыгаль назвал даты Видео
14:57
У Путина раскрыли новые планы по Нормандскому формату Видео
14:22
Тони Блэр призвал Украину во всём советоваться с США Видео
14:22
Поездки в условиях пандемии: назван самый безопасный общественный транспорт Видео
14:02
Европейский Союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро - Шмыгаль Видео
13:56
Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса Видео
Реклама
13:36
Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога Видео
13:36
Мед и корица: мощное лекарство или большой миф? Видео
13:16
Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии Видео
13:05
У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму Видео
12:42
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Видео
12:16
В Москве исключили встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в ближайшее время Видео
12:00
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны и полезная перестановка Видео
11:56
СМИ узнали новую вероятную дату начала локдауна в Украине
11:54
"Привет, козлы!": Настя Ивлеева рассмешила приключениями на пляже Турции
11:53
Локдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог Видео
11:48
Эпидемиолог объяснил, почему Украина провалит вакцинацию против COVID-19 Видео
11:21
Валерия отказалась петь на незаконном корпоративе за 8,5 миллионов
11:10
Очень нежный голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
11:02
На мужа Алсу завели административное дело
10:50
Эксперты назвали худшие советы по здоровью 2020 в TikTok Видео
10:45
Шах не умер, ишак не сдох, или Почему Украина "застряла" в Минске мнение
10:30
Локдаун в Украине введут после праздников: документ Фото Видео
10:28
Украине грозит продление карантина: СМИ назвали сроки Видео
10:25
Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря
09:59
"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ Видео
Реклама
09:57
В Крыму началась "водная паника" мнение
09:56
Человек-паук 3 вернет Питера Паркера из другой франшизы
09:42
Украинцы продают коров и золото, чтобы вылечиться от коронавируса - врач Видео
09:06
Когда в Украине введут локдаун: в правительстве назвали неожиданные даты Видео
08:54
COVID-19 в Киеве снова набирает обороты: опубликованы неутешительные данные
08:22
Меньше чем за два года Зеленский превратился в политический труп мнение
08:10
Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни Видео
08:01
Коронавирус в Украине 9 декабря: болезнь побороли больше украинцев, чем заразились Видео
07:33
Когда вакцина доедет до Украины, она уже может стать опасной – эпидемиолог Александрин
07:32
Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять