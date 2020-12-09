Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19

В Турции заверили, что никто в мире не купит российскую вакцину.
Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика), заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. Ни ВОЗ, ни мир не могут купить эту вакцину. Мы также не можем дать лицензию на нее. Поэтому это вне наших интересов", — сказал министр, сообщает издание Haberturk.
Коджа не уточнил, какую российскую вакцину он имел в виду, однако он в конце ноября говорил, что Турция намерена приступить к токсикологическим испытаниям российской вакцины "Спутник V" и что страна "выразила заинтересованность" в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей.
Российская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Эффективность российской вакцины Спутник V от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лиценирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
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