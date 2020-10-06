Турция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху

В Анкаре утверждают, что режим прекращения огня не решит вопрос конфликта в Нагорном Карабахе.
Турция поддерживает проведение Азербайджаном военной операции в районе Нагорного Карабаха и намерена объяснить мировому сообществу цель проведения Баку наступательных действий. Режим прекращения огня не приведет к восстановлению территориальной целостности азербайджанского государства. Решение конфликта в краткие сроки возможно только в случае вывода Ереваном своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Баку, сообщает Интерфакс-Азербайджан.
По его словам, Анкара поддерживает Баку, поскольку азербайджанская сторона проводит операцию по освобождению своей земли. Азербайджан имеет все полномочия на ведение таких действий.
"Мы чувствуем, что Азербайджан полон решимости продолжать эту борьбу за деоккупацию своих территорий, со своей стороны мы готовы быть рядом во всем. Баку имеет полное моральное и юридическое право самому решить проблему оккупированных территорий", - утверждает Чавушоглу.
При этом дипломат акцентировал внимание на том, что территории Баку были оккупированы армянами в течение 30 лет, о чем Турция намерена рассказать международному политическому сообществу.
Кроме того, турецкий глава МИД уточнил, что Анкара не видит никакого смысла в установлении режима прекращения огня, поскольку такие меры не помогут восстановить территориальную целостность Азербайджана. Единственный способ быстрого урегулирования конфликта – деоккупация Арменией Нагорного Карабаха.
"Какая польза от прекращения огня? Обеспечит ли прекращение огня освобождение азербайджанских земель? Нет. Этот вопрос сейчас необходимо окончательно решить, а выход простой - Армения должна уйти с оккупированных территорий Азербайджана", - добавил Чавушоглу, подчеркнув, что вывод армянских войск из НРК стабилизирует ситуацию на Южном Кавказе.Читайте такжеВ Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе
- После эскалации вооруженного конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе 27 сентября, Турция поддержала Баку и выдвинула ряд обвинений против Еревана. В Анкаре назвали Армению "террористическим государством", которое своими действиями дестабилизирует ситуацию на Южном Кавказе.
- Президент Турции Рэджеп Эрдоган раскритиковал США, Россию и Францию за неспособность урегулировать конфликт Армении и Азербайджана в течение 30 лет и заявил, что страны-гаранты нагорно-карабахского противостояния не должны диктовать свои условия Ильхаму Алиеву.
- У Эрдогана пообещали всестороннюю военную помощь Азербайджану в противостоянии с Арменией и не исключили подключения к конфликту вооруженных сил Турции.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в зоне армяно-азербайджанского конфликта наступит только в том случае, если Турция уйдет из Южного Кавказа.
- Пашинян предупредил Европу об империалистских планах Эрдогана и заверил, что если международное сообщество не отреагирует на вмешательство Турции в войну в Нагорном Карабахе, войска Анкары окажутся возле Вены.