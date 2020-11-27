Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg

Отношения Турции и Запада испортились после усиления власти Эрдогана, однако теперь в Анкаре планируют восстановить сотрудничество / Reuters

Турция планирует восстановить внешнеполитическое сотрудничество с США по причине разногласий с Россией из-за ситуации в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе, а также угрозы санкций со стороны Евросоюза. В Анкаре считают, что победа Джо Байдена на президентских выборах в Америке поспособствует реализации планов Турецкой республики.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, из-за проблем с Россией, победы на выборах в США Джо Байдена и возможных санкций со стороны ЕС, Турция рассматривает возможность изменения своих внешнеполитических приоритетов. Ситуация происходит после нескольких лет противоречий между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Западом, ухудшившихся после того, как в республике была принята новая Конституция с сильными президентскими полномочиями. В тот момент Анкара начала сотрудничать с Москвой.Читайте такжеВ Турции прояснили вопрос о проблемах с Россией

Впрочем, утверждает агентство, Турция не может найти консенсус с Россией по вопросам Сирии и Ливии (где Анкара и Москва поддерживают противоборствующие стороны), а также по Нагорному Карабаху - турки поддержали азербайджанцев и вмешались в регион, где доминируют россияне.

Помимо этого, полагают источники Bloomberg, Турции грозят европейские санкции из-за планов по добыче газа на шельфе Средиземного моря и проблемной ситуации на Кипре. Данный фактор усугубляет ситуацию и вынуждает Анкару искать выход из положения.

Собеседники издания подчеркивают, что в Анкаре верят в президентство Байдена и надеются на избежание новых американских санкций путем отказа от интеграции приобретенных у РФ комплексов С-400 в систему противовоздушной обороны НАТО.

"По словам собеседников, принимавших участие в обсуждении изменения внешней политики Турции, Анкара считает, что непоколебимая вера Байдена в международные институты и трансатлантические связи поможет ей обойти разногласия с партнерами по НАТО и повысит вероятность заключения давно ожидаемых оружейных сделок", - подчеркивают в Bloomberg.

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