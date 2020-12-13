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Турция "захватывает" Кавказ: эксперт раскрыл глобальный сценарий Анкары

13 декабря 2020, 04:49
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Россия столкнется с серьезной проблемой в результате войны в Нагорном Карабахе, считает Руслан Осипенко.

Эрдоган
Народы Кавказа увидели в лице Эрдогана нового лидера региона - эксперт / Reuters

В результате появления на Кавказе нового мощного игрока в виде Турции регион ожидают глобальные перемены. Анкара намерена восстановить пантюркизм и строит серьезные планы, которые не нравятся России. Фактически запущен процесс разрушения российского влияние в регионе.

Об этом заявил эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя потенциальные изменения политической карты Кавказа вследствие войны в Нагорном Карабахе.

По его словам, на Кавказе сейчас происходит геополитический сдвиг. Если раньше лидером региона была Россия, то теперь там появилась Турция. Вследствие этого произошло нарушение баланса сил и интересов.Читайте такжеВойска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование

"Россия недовольна, потому что это поднимет дух кавказских народов, которые являются преимущественно мусульманскими, тюркскими", - считает эксперт.

Как полагает Осипенко, кавказские народы в турецком президенте Реджепе Эрдогане увидели нового лидера региона. Помимо Азербайджана к Турции наверняка может присоединиться Грузия – за союзом будут внимательно наблюдать Чечня и Дагестан. Политический проект Турции на основе пантюркизма может сработать на Кавказе.

"Фактически прозвучало уже, что Грузия подтянется к союзу Турции и Азербайджана... Потом будут смотреть на этот союз Чечня, Дагестан... Пошла эрозия влияния России на Кавказе... Сейчас все начнут играть в свою игру... Турция выступает со своим пантюркизмом, видением до Центральной Азии в России, что все это тюркский регион", - добавил эксперт, подчеркнув, что Турция намерена восстановить пантюркистский мир, в котором Анкара будет играть решающую роль.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Война в Нагорном Карабахе

  • Обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября и завершилось 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении огня. Победу в войне одержал Баку при поддержке Анкары. Ереван вернул азербайджанскому государству Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Также Армения дала согласие на строительство через свою территорию транспортного коридора, который соединит Азербайджан и Нахичевань.
  • Согласно договоренностям, на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
  • Идет процесс создания российско-турецкого миротворческого мониторингового центра в Агдамском районе Нагорного Карабаха, который 20 ноября был возвращен Азербайджану.
  • 12 декабря силы анклава Нагорно-Карабахская республика сообщили об обострении военной ситуации в регионе. Они обвинили азербайджанскую армию в атаке на свой блокпост. В результате произошла перестрелка, вследствие которой трое армянских военных получили ранения.
  • Позже стало известно об атаках армии Азербайджана в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер в Гадрутском районе.

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