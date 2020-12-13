Турция "захватывает" Кавказ: эксперт раскрыл глобальный сценарий Анкары

Россия столкнется с серьезной проблемой в результате войны в Нагорном Карабахе, считает Руслан Осипенко.
В результате появления на Кавказе нового мощного игрока в виде Турции регион ожидают глобальные перемены. Анкара намерена восстановить пантюркизм и строит серьезные планы, которые не нравятся России. Фактически запущен процесс разрушения российского влияние в регионе.
Об этом заявил эксперт по международным отношениям Руслан Осипенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя потенциальные изменения политической карты Кавказа вследствие войны в Нагорном Карабахе.
По его словам, на Кавказе сейчас происходит геополитический сдвиг. Если раньше лидером региона была Россия, то теперь там появилась Турция. Вследствие этого произошло нарушение баланса сил и интересов.Читайте такжеВойска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование
"Россия недовольна, потому что это поднимет дух кавказских народов, которые являются преимущественно мусульманскими, тюркскими", - считает эксперт.
Как полагает Осипенко, кавказские народы в турецком президенте Реджепе Эрдогане увидели нового лидера региона. Помимо Азербайджана к Турции наверняка может присоединиться Грузия – за союзом будут внимательно наблюдать Чечня и Дагестан. Политический проект Турции на основе пантюркизма может сработать на Кавказе.
"Фактически прозвучало уже, что Грузия подтянется к союзу Турции и Азербайджана... Потом будут смотреть на этот союз Чечня, Дагестан... Пошла эрозия влияния России на Кавказе... Сейчас все начнут играть в свою игру... Турция выступает со своим пантюркизмом, видением до Центральной Азии в России, что все это тюркский регион", - добавил эксперт, подчеркнув, что Турция намерена восстановить пантюркистский мир, в котором Анкара будет играть решающую роль.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Война в Нагорном Карабахе
- Обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября и завершилось 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении огня. Победу в войне одержал Баку при поддержке Анкары. Ереван вернул азербайджанскому государству Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Также Армения дала согласие на строительство через свою территорию транспортного коридора, который соединит Азербайджан и Нахичевань.
- Согласно договоренностям, на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- Идет процесс создания российско-турецкого миротворческого мониторингового центра в Агдамском районе Нагорного Карабаха, который 20 ноября был возвращен Азербайджану.
- 12 декабря силы анклава Нагорно-Карабахская республика сообщили об обострении военной ситуации в регионе. Они обвинили азербайджанскую армию в атаке на свой блокпост. В результате произошла перестрелка, вследствие которой трое армянских военных получили ранения.
- Позже стало известно об атаках армии Азербайджана в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер в Гадрутском районе.