Турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, пилот погиб - минобороны Армении

Армения готовит заявление по поводу сбитого турецким истребителем самолета.
Война за Нагорный Карабах продолжается. Во вторник, 29 сентября, турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. Об этом заявили в Минобороны Армении.
Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.
По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб.
"Армянское минобороны заявило, что турецкий F-16 поднялся в воздух с аэродрома "Гянджа" (Азербайджан) и обеспечивал азербайджанские удары по армянским пунктам близ Вардениса", - сказано в сообщении.
В то же время посол Армении в РФ сообщил, что "Армения пока не обращалась в ОДКБ, но тема обсуждается на фоне сообщений о том, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25".
Также посол в комментарии РИА Новости заявил, что Армения готовит заявление по поводу сбитого турецким истребителем самолета.
Кроме того, посол сообщил, что его визит в МИД РФ не был связан с запросом помощи у Москвы по Нагорному Карабаху.
Реакция Турции и Азербайджана:
Как сообщает РИА Новости, Турция отрицает, что сбила армянский самолет.
В то же время минобороны Азербайджана тоже опровергло сообщения о том, что F-16 сбил армянский самолет.
Кроме того, ТАСС в Telegram со ссылкой на Blomberg пишет:
"Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении".
Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее:
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Позже Азербайджан также принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Россия провела переговоры с армянской стороной и призвала Баку и Ереван урегулировать конфликтную ситуацию.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем. Также США обратились к Баку и Еревану. Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.