Турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, пилот погиб - минобороны Армении

Турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25. / Reuters

Война за Нагорный Карабах продолжается. Во вторник, 29 сентября, турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС в воздушном пространстве Армении. Об этом заявили в Минобороны Армении.

Об этом сообщает РИА Новости в Telegram.

По информации, пилот сбитого турецким F-16 армянского Су-25 погиб.

"Армянское минобороны заявило, что турецкий F-16 поднялся в воздух с аэродрома "Гянджа" (Азербайджан) и обеспечивал азербайджанские удары по армянским пунктам близ Вардениса", - сказано в сообщении.

В то же время посол Армении в РФ сообщил, что "Армения пока не обращалась в ОДКБ, но тема обсуждается на фоне сообщений о том, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25".

Также посол в комментарии РИА Новости заявил, что Армения готовит заявление по поводу сбитого турецким истребителем самолета.

Кроме того, посол сообщил, что его визит в МИД РФ не был связан с запросом помощи у Москвы по Нагорному Карабаху.

Реакция Турции и Азербайджана:

Как сообщает РИА Новости, Турция отрицает, что сбила армянский самолет.

В то же время минобороны Азербайджана тоже опровергло сообщения о том, что F-16 сбил армянский самолет.

Кроме того, ТАСС в Telegram со ссылкой на Blomberg пишет:

"Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении".

Война за Нагорный Карабах – о чем говорилось ранее: