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Турецкий поток останавливает работу

Прекращают функционирование обе нитки газопровода.

22 июня 2020, 19:23
Турецкий поток
Турецкий поток останавливается на профилактику / turkstream.info

Временно с целью реализации планового обслуживания будет полностью остановлен газопровод Турецкий поток.

Полная информация обнародована на официальном сайте проекта.

Отметим, что на профилактику закрывают обе нитки газопровода. Плановые работы ожидаются на береговых объектах в Анапе и на приемном терминале в Кыйыкее – они займут три и шесть дней соответственно. Также планируется выполнить ежегодное техническое обслуживание оборудования обоих объектов и проверку системы аварийной защиты и датчиков.

Читайте такжеГермания нашла способ спасти Северный поток-2По данным компании, приостановку Турецкого потока запланировали еще в ноябре 2019 года. Транспортировку газа намерены восстановить сразу же после завершения работ.

Как известно, Турецкий поток — российский газопровод в Турцию через Черное море. Проект запустили в начале 2020 года. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

К слову, украинские газовые хранилища станут спасением для европейского рынка, поскольку в первой половине 2020 года Европа столкнулась с серьезным переизбытком газа на внутреннем рынке.

Напомним, 4 июня в американском Сенате был зарегистрирован законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против Северного потока-2. Цель инициативы – помешать достроить российский газопровод в Европе. От американского эмбарго может пострадать широкий перечень компаний, оказывающих различные услуги проекту Северный поток-2.

Как ранее сообщалось, санкции могут ударить и по государственным ведомствам Германии, в связи с этим в Бундестаге призвали немецкое правительство ввести ответные ограничения против США.

Турецкий поток новости России газопровод приостановка
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