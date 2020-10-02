"Ты бы сдох": врач набросился на Навального и обвинил его в клевете

Александр Мясников прокомментировал слова Алексея Навального о том, что медики в РФ были готовы ждать, пока он умрет.
Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что оппозиционер Алексей Навальный должен отвечать по закону за клевету и оскорбления.
Таким образом он прокомментировал в своем Telegram-канале критические заявления Навального в адрес российских врачей.
Медик отметил, что если бы врачи действительно хотели смерти Навального, то он бы умер уже в первый день.
Таким образом Мясников прокомментировал слова Навального о том, что омские медики якобы были готовы ждать, пока он умрет.
"Послушай, ты (Навальный, - ред.): хотели бы - ты бы еще в первый день сдох", - написал Мясников. Врач также написал, что Навальный собирается возвращаться в РФ после обвинения властей в своем отравлении.
"Да, это наверно все по закону и правильно - он же российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение!". - добавил Мясников.
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- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.