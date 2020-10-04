У Алиева объяснили, что Армения должна сделать для мира в Нагорном Карабахе

Армения должна вывести войска из Нагорного Карабаха - помощник Алиева / Reuters

Армения демонстрирует неконструктивную позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан в течение 30 лет принимает участие в мирном диалоге, однако никаких результатов за данный период достигнуто не было. Чтобы прекратить конфликт, Ереван должен вывести войска из Азербайджана и выполнить резолюцию Совбеза ООН по мирным переговорам.

Об этом рассказал помощник азербайджанского президента Ильхама Алиева по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Баку участвует в мирном диалоге около 30 лет, но рационального решения до сих пор нет. Армения не прекращает оккупацию Нагорного Карабаха, а премьер-министр РА Никол Пашинян и вовсе делает заявления о принадлежности данных территорий Армении, чем серьезно подрывает весь переговорный процесс.

Ереван, утверждает Гаджиев, ведет себя неконструктивно – Армения призывает к переговорам с оккупационным режимом в Нагорном Карабахе и провоцирует конфликты на линии разграничения. Следовательно, Баку принял меры и проводит военную операцию, которая должна подействовать на поведение Еревана.

"Мы были обязаны принять контрмеры. Поэтому операцию, которую сейчас проводит Азербайджан, можно расценивать как принуждение Армении к миру", - сказал эксперт.

Также он назвал варианты для Армении, которые могут привести к миру в районе конфликта в Нагорном Карабахе

"Если Армения стремится к деэскалации ситуации, она прежде всего должна вывести войска. Также Армения должна выполнить резолюцию Совбеза ООН, которая определила политические и юридические рамки переговоров. Если Армения согласится, мы можем двигаться вперед", - подчеркнул Гаджиев.Читайте такжеАзербайджан отвоевал еще один населенный пункт в Карабахе: Алиев сделал заявление

Конфликт в Нагорном Карабахе