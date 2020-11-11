У Алиева прокомментировали слух о турецких миротворцах в Карабахе

Официальный представитель Баку в Москве Полад Бюльбюль-оглы высказался по поводу турецких миротворцев в Нагорном Карабахе.
Азербайджанский посол в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы вслед за пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым опроверг наличие контингента турецких миротворцев в Нагорном Карабахе.
Об этом посол сказал в интервью телеканалу РБК. По словам Бюльбюль-оглы, представители властей Турции и президента Реджепа Эрдогана будут принимать участие только в техническом контроле за режимом прекращения огня.
"Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления", ‒ рассказал дипломат.
По словам Бюльбюль-оглы, отсутствует необходимость необходимости присутствия турецкого военного контингента в Карабахе
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Война в Карабахе - что было ранее:
- Война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах началась больше тридцати лет назад. Боевые действия разгорались и стихали.
- Бои в очередной раз обострились утром 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях, и завязались бои.
- Российская Федерация захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Азербайджан и Армения заключали перемирия. Первое перемирие было сорвано почти сразу же после вступления в силу.
- Российская, азербайджанская и армянская стороны 9 ноября подписали соглашение об установлении мира в Карабахе. Потом РФ начала отправлять в Карабах свои миротворческие силы.