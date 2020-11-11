У Алиева прокомментировали слух о турецких миротворцах в Карабахе

Полад Бюльбюль-оглы / УНИАН

Азербайджанский посол в Российской Федерации Полад Бюльбюль-оглы вслед за пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым опроверг наличие контингента турецких миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом посол сказал в интервью телеканалу РБК. По словам Бюльбюль-оглы, представители властей Турции и президента Реджепа Эрдогана будут принимать участие только в техническом контроле за режимом прекращения огня.

"Разговор не идет о введении турецких миротворцев, солдат. Разговор идет о техническом контроле за исполнением сторонами заявления", ‒ рассказал дипломат.

По словам Бюльбюль-оглы, отсутствует необходимость необходимости присутствия турецкого военного контингента в Карабахе

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