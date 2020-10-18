У Алиева рассказали, где закупают вооружение для войны в Карабахе

Война за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

Роль Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха раздувает Армения, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как подчеркнул он в интервью Октагону - это дезинформация и пропаганда.

"Есть моральная и дипломатическая поддержка Турции, она поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Так же, как Россия и Иран. Армянская сторона проводит пропаганду, что в военные процессы вмешиваются турецкие истребители и военные силы", - утверждает азербайджанский представитель.

Он подчеркнул, что Баку официально заявляет, что в войне не участвуют третьи силы.

"Что касается военной техники, мы её покупаем у Турции, Израиля, Ирана и России", - сообщил Гаджиев.

В то же время он отметил, что использование техники третьих стран не означает, что эти страны воюют в азербайджанских ВС или участвуют в боях.

"Азербайджан не нуждается в помощи дополнительных сторон: он имеет собственные профессиональные вооружённые силы, у нас достаточно своих военнослужащих. Конечно же, моральную поддержку со стороны Турции мы высоко ценим", - добавил помощник Алиева.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах