У Бабарико назвали Лукашенко три главных условия переговоров по Беларуси

Разговор с Лукашенко в СИЗО КГБ проходил не в равных условиях - Бабарико / Euroradio

Разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями оппозиции в следственном изоляторе КГБ не привел к каким-либо договоренностям. Оппозиция готова говорить с властью только в условиях реального и равного диалога.

Об этом бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико рассказал своим адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому, сообщает белорусское издание Tut.by.

По словам Бабарико, Лукашенко с белорусской оппозицией ни о чем договориться так и не удалось. Встречу сложно назвать диалогом, поскольку оппозиционеры находятся в заключении.

"Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было", - пересказали адвокаты слова Бабарико.Читайте такжеТихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой

Переговоры между главой РБ и представителями оппозиционного движения возможны, однако Минск должен пойти на соблюдение ряда условий, среди которых – освобождение политических заключенных и обеспечение равного диалога.

"И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества", - подчеркнули представители Бабарико.

Справка

Виктор Бабарико – белорусский бизнесмен и политик. До 12 мая 2020 года занимал пост председателя правления Белгазпромбанка. На этой должности он проработал почти 20 лет.

12 мая Бабарико выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси на выборы 9 августа. Интернет-опросы публиковали результаты, согласно которым бизнесмена готовы поддержать на выборах более 50% белорусских избирателей.

Его команда собрала около 425 тысяч подписей за выдвижение кандидатуры Бабарико на пост президента.

18 июня Виктора Бабарико и его сына Эдуардо Бабарико задержали по обвинению нелегальном выводе более 430 миллионов долларов США через Белгазпромбанк в Латвию.

Политик и его сын находятся в следственном изоляторе.

Встреча Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ