У Бабарико назвали Лукашенко три главных условия переговоров по Беларуси

Оппозиция пойдет на переговоры с властью в том случае, если режим Лукашенко отпустит политзаключенных, утверждает Виктор Бабарико.
Разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями оппозиции в следственном изоляторе КГБ не привел к каким-либо договоренностям. Оппозиция готова говорить с властью только в условиях реального и равного диалога.
Об этом бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико рассказал своим адвокатам Александру Пыльченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому, сообщает белорусское издание Tut.by.
По словам Бабарико, Лукашенко с белорусской оппозицией ни о чем договориться так и не удалось. Встречу сложно назвать диалогом, поскольку оппозиционеры находятся в заключении.
"Встречу, состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе, в данном же случае этого не было", - пересказали адвокаты слова Бабарико.Читайте такжеТихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой
Переговоры между главой РБ и представителями оппозиционного движения возможны, однако Минск должен пойти на соблюдение ряда условий, среди которых – освобождение политических заключенных и обеспечение равного диалога.
"И третье — за столом должен быть гораздо более широкий круг представителей гражданского общества", - подчеркнули представители Бабарико.
Справка
Виктор Бабарико – белорусский бизнесмен и политик. До 12 мая 2020 года занимал пост председателя правления Белгазпромбанка. На этой должности он проработал почти 20 лет.
12 мая Бабарико выдвинул свою кандидатуру на пост президента Беларуси на выборы 9 августа. Интернет-опросы публиковали результаты, согласно которым бизнесмена готовы поддержать на выборах более 50% белорусских избирателей.
Его команда собрала около 425 тысяч подписей за выдвижение кандидатуры Бабарико на пост президента.
18 июня Виктора Бабарико и его сына Эдуардо Бабарико задержали по обвинению нелегальном выводе более 430 миллионов долларов США через Белгазпромбанк в Латвию.
Политик и его сын находятся в следственном изоляторе.
Встреча Лукашенко с оппозицией в СИЗО КГБ
- Белорусский глава государства Александр Лукашенко 10 октября в СИЗО КГБ провел разговор с представителями оппозиции. В ходе встречи он заявил, что Конституцию страны "на улице не напишешь".
- Позже в прессе появилась видеозапись встречи, однако подробности разговора не разглашались.
- В разговоре принял участие Сергей Тихановский – муж экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской, которую власти выдворили из страны, в результате чего сейчас она находится в Литве.
- Адвокат Антон Гашинский рассказал, что беседа Лукашенко и оппозиционеров длилась 5 часов, в ходе которых стороны обсуждали конституционную реформу и протесты в Беларуси. По его словам, власти уже приняли решение по политическим заключенным.