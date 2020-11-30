У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу

У Байдена два перелома, Трамп пожелал ему выздоровления / коллаж Reuters

Победителю президентских выборов в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы.

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей",- цитирует врача издание The Hill.

Также стало известно, что Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Байдену потребовался осмотр врача после того, как в субботу он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.

Отметим, действующий президент США Дональд Трамп уже отреагировал на травму Байдена и пожелал демократу скорого выздоровления.

"Поправляйтесь скорее!" - написал Трамп в Twitter.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.