У Байдена придумали, как окончательно разобраться с Трампом - Bloomberg

Дональд Трамп и Джо Байден / Reuters

Избранный президент США Джо Байден намерен в максимальном масштабе игнорировать действующего руководителя государства Дональда Трампа. Тот ранее много раз заявлял о непризнании результатов президентских выборов-2020.

Об этом сообщает западное новостное агентство Bloomberg. Именно в тотальном игнорировании заключается стратегия демократа в отношении своего оппонента.

Как утверждают авторы материала, Байдену придется справляться с серьезными проблемами сразу после инаугурации ‒ пандемией коронавируса, высоким уровнем безработицы и большой напряженностью в отношениях с Китаем и РФ. Также команда Байдена столкнулась с тем, что Трамп категорически не хочет признавать собственное поражение на президентских выборах и не передавать власть его администрации.

В связи с нынешней ситуации советники Байдена разработали стратегию, которая поможет ему нейтрализовать исходящую от Дональда Трампа угрозу. В материале Bloomberg говорится ‒ главный урок предвыборной кампании лагеря Байдена заключается в том, что демократам лучше не реагировать на выпады Трампа и никак не взаимодействовать с ним.

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