У Байдена сделали важное заявление об импичменте Трампа

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден, инаугурация которого состоялась 20 января, предоставит Сенату США самому решать, как действовать в вопросе об импичменте его предшественника Дональда Трампа.

Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, первостепенным для Байдена является вопрос утверждения материальной помощи в период пандемии и налаживание диалога демократов и республиканцев.

"Мы уверены, что, как и американский народ, Сенат также может решать одновременно несколько задач - он может выполнять свои конституционные обязательства, в то же время продолжая заниматься проблемами американских людей", - отметила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять, поддерживает ли Байден идею запретить Трампу вновь баллотироваться на пост главы государства. Также Псаки уклонилась от прямого ответа на просьбу сообщить, настаивает ли Байден на привлечении Трампа к ответственности за беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне 6 января.

Протесты в США и импичмент Трампу Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден. Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек. Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом. Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне. 13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия. В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

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