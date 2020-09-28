У Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе

Турция опровергает участие турецких бойцов из Сирии в конфликте в Нагорном Карабахе.
Анкара на данный момент не намерена использовать свои войска для участия в войне Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта. Однако такое развитие событий не исключено при условии интереса Турции.
Об этом заявил советник турецкого президента Ясин Актай в понедельник, 28 сентября, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Анкаре пока не заинтересованы в отправке своих военных и бойцов сирийской оппозиции в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция вряд ли будет участвовать в армяно-азербайджанской войне и планирует оказывать только техническую поддержку. Однако вариант военного участия Анкары все же не исключен.
"Думаю, что Турция не будет участвовать (в карабахском конфликте) со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта", - утверждает Актай.
Также он подчеркнул, что Турецкая республика не планирует отправлять в зону конфликта в НКР сирийских бойцов.Читайте такжеПашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром, 27 сентября. Баку и Ереван выдвинули обоюдные обвинения в срыве режима прекращения огня, после чего Азербайджан выступил с заявлением о начале контрнаступательной операции.
- Турция выступила в поддержку Азербайджана – Анкара призвала Армению прекратить огонь и пообещала оказать Баку всестороннюю помощь в противостоянии с Ереваном.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах является азербайджанской землей, поэтому Баку намерен восстановить историческую справедливость.
- Его турецкий коллега Реджеп Эрдоган поддержал Азербайджан и призвал Армению к деоккупации Нагорного Карабаха.