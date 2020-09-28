У Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе

У Эрдогана заявили, что силы сирийской оппозиции не участвуют в конфликте Азербайджана и Армении / Reuters

Анкара на данный момент не намерена использовать свои войска для участия в войне Азербайджана и Армении в зоне нагорно-карабахского конфликта. Однако такое развитие событий не исключено при условии интереса Турции.

Об этом заявил советник турецкого президента Ясин Актай в понедельник, 28 сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Анкаре пока не заинтересованы в отправке своих военных и бойцов сирийской оппозиции в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция вряд ли будет участвовать в армяно-азербайджанской войне и планирует оказывать только техническую поддержку. Однако вариант военного участия Анкары все же не исключен.

"Думаю, что Турция не будет участвовать (в карабахском конфликте) со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта", - утверждает Актай.

Также он подчеркнул, что Турецкая республика не планирует отправлять в зону конфликта в НКР сирийских бойцов.Читайте такжеПашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году

Конфликт в Нагорном Карабахе