У Эрдогана подвергли критике НАТО с Евросоюзом и раскрыли планы по Карабаху

У Эрдогана заявили, что НАТО и ЕС не смогли за 30 лет предложить реальные варианты разрешения конфликта в Нагорном Карабахе / Reuters

НАТО и Евросоюз не предложили конструктивных вариантов разрешения конфликта в Нагорном Карабахе, который длился 30 лет. При этом Турции и России удалось найти пути урегулирования армяно-азербайджанской конфронтации.

Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, комментируя итоги завершения нагорно-карабахского конфликта в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Брюссель и Североатлантический альянс не смогли предложить реальные варианты разрешения обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе.

"НАТО и ЕС не выдвинули конкретных и реалистичных предложений по урегулированию 30-летнего конфликта в Нагорном Карабахе, в то время как РФ и Турция смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу", - утверждает Калын.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Также он добавил, что представители силовых структур Анкары и Москвы завершили переговоры по вопросу работы центра наблюдения за перемирием в Карабахе, который создается на территории Азербайджана. Первый этап переговоров уже завершен, теперь стороны договариваются о формате работы и аспектах ответственности сторон.

В ходе диалога в ближайшие дни определятся местонахождение и принципы работы центра, а также ответственность сторон. Наши военные в любом случае будут работать в мониторинговом центре по Карабаху", - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.

Конфликт в Нагорном Карабахе