У Эрдогана подвергли критике НАТО с Евросоюзом и раскрыли планы по Карабаху

Военные Турции будут присутствовать в мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане.
НАТО и Евросоюз не предложили конструктивных вариантов разрешения конфликта в Нагорном Карабахе, который длился 30 лет. При этом Турции и России удалось найти пути урегулирования армяно-азербайджанской конфронтации.
Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, комментируя итоги завершения нагорно-карабахского конфликта в интервью телеканалу NTV.
По его словам, Брюссель и Североатлантический альянс не смогли предложить реальные варианты разрешения обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе.
"НАТО и ЕС не выдвинули конкретных и реалистичных предложений по урегулированию 30-летнего конфликта в Нагорном Карабахе, в то время как РФ и Турция смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу", - утверждает Калын.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Также он добавил, что представители силовых структур Анкары и Москвы завершили переговоры по вопросу работы центра наблюдения за перемирием в Карабахе, который создается на территории Азербайджана. Первый этап переговоров уже завершен, теперь стороны договариваются о формате работы и аспектах ответственности сторон.
В ходе диалога в ближайшие дни определятся местонахождение и принципы работы центра, а также ответственность сторон. Наши военные в любом случае будут работать в мониторинговом центре по Карабаху", - подчеркнул пресс-секретарь Эрдогана.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение по Нагорному Карабаху, в результате которого в зоне конфликта завершилась острая фаза боевых действий, длившаяся с 27 сентября. Армения выводит свои войска из региона и передает Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха под контроль Азербайджана.
- В регионе на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- Договоренности подписаны без участия США и Франции – участников Минской группы ОБСЕ и гарантов разрешения конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вашингтон и Париж положительно оценивают договоренности, однако с опозданием отреагировали на события в Карабахе.
- На территории Азербайджана создается координационный мониторинговый центр, на базе которого Россия и Турция будут следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.