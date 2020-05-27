Автономии больше нет: Помпео поставил "диагноз" Гонконгу

По словам госсекретаря США, Гонконг уже утратил автономность по отношению к Китаю.
Госсекретарь США Майк Помпео сделал скандальное заявление о том, что Гонконг на данный момент утратил значительную степень автономии по отношению к Китаю.
"Сегодня я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, учитывая ситуацию на местах. Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга", – написал Помпео в Twitter.
Это означает, что Гонконг лишился преференциального статуса, который был предоставлен ему США.
Между тем, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет все необходимые контрмеры, если произойдет вмешательство в дела Гонконга, передает ТАСС.
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"Гонконг – это специальный административный район Китая. Законодательство в сфере национальной безопасности в Гонконге является сугубо внутренним делом Китая и не приемлет никакого вмешательства извне. Если какие-либо внешние силы затронут интересы Китая и будут вмешиваться в дела Гонконга, КНР предпримет все необходимые контрмеры", – сказал он.
По его словам, пока рано говорить о том, какие именно это будут контрмеры.
"Я не отвечаю на гипотетические вопросы", – резюмировал он.
Отношения Китая и США
Как ранее писал Главред, в Китае сделали заявление, что некоторые политсилы Соединенных Штатов Америки искажают реальность и провоцируют "новую холодную войну" между странами.
Напомним, в связи с сокрытием Пекином информации о происхождении COVID-19, что, по мнению американцев, привело к мировой пандемии коронавирусной инфекции, США не исключают полного разрыва всех отношений с Китаем.