У испытавших российскую вакцину нашли COVID-19

У некоторых испытателей российской вакцины выявили COVID-19 / УНИАН

У добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, выявили коронавирусную инфекцию.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на директора разработавшего препарат центра Гамалеи Александра Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.

"Предварительно установить, кто получал препарат, а кто – вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября", - сказал Гинцбург.

По его словам, жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.

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Он сообщил, что первый компонент вакцины получила уже половина добровольцев, около 9 тыс. провакцинированы и второй раз. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с разницей в три недели.​

Накануне стало известно, что у российского депутата, который также стал добровольцем и испытал на себе вакцину от коронавируса, по итогам двух ПЦР-тестов выявили коронавирус.

Отмечается, что Валерий Гартунгу стал добровольцем в рамках третьей фазы испытаний препарата, и уже через две недели у политика подтвердилась инфекция.

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