У испытавших российскую вакцину нашли COVID-19

Несколько участников испытания вакцины Спутник V заразились коронавирусом.
У добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, выявили коронавирусную инфекцию.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на директора разработавшего препарат центра Гамалеи Александра Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.
"Предварительно установить, кто получал препарат, а кто – вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября", - сказал Гинцбург.
По его словам, жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.
Читайте такжеРоссийская вакцина уже в Украине: известный врач сделал неожиданное заявление
Он сообщил, что первый компонент вакцины получила уже половина добровольцев, около 9 тыс. провакцинированы и второй раз. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с разницей в три недели.
Накануне стало известно, что у российского депутата, который также стал добровольцем и испытал на себе вакцину от коронавируса, по итогам двух ПЦР-тестов выявили коронавирус.
Отмечается, что Валерий Гартунгу стал добровольцем в рамках третьей фазы испытаний препарата, и уже через две недели у политика подтвердилась инфекция.
Российская вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже сделала ею прививку.
- Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний, заявил глава МОЗ Максим Степанов.
- Вирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса.