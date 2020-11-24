У Лаврова назвали главную цель России на переговорах с США при Байдене

В США сложился тотальный консенсус по вопросу позиции Вашингтона в отношении России, утверждает Сергей Рябков.
Россия не испытывает оптимизма по поводу избрания президентом США Джо Байдена и не видит никаких оснований для улучшения отношения двух государств. Однако Москва будет стремиться к договоренностям с Вашингтоном по вопросам контроли над вооружениями.
Об этом заявил заместитель министр иностранных дел России Сергея Рябков во вторник, 24 ноября, в ходе заседания президиума РАН на теме российско-американских отношений, сообщает ТАСС.
По его словам, для России не имеет никакого значения, кто в итоге станет новым главой государства, так как в США существует консолидированная позиция касательно американской точки зрения на современный российский правящий режим.
"Практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме, не оставляют шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе", - утверждает замглавы МИД РФ.Читайте такжеНовый удар по России: в США раскрыли планы по гиперзвуковым ракетам в Европе
При этом российская сторона намерена продолжать прилагать усилия над достижением взаимопонимания с США по вопросам контроля над вооружениями. У Москвы уже есть программа, которую россияне намерены реализовать.
"Продолжение диалога с США по контролю над вооружениями - императив. Что будет возможно в этой сфере, конечно же, обсуждаем. Но определенная программа минимум есть, она очевидна. Думаю, мы продолжим интенсивные усилия с тем, чтобы никакие шансы в этом плане не были упущены", - подчеркнул дипломат.
Ядерная сделка между Россией и США
- Американские СМИ 12 октября заявили о намерении Трампа подписать договор с Россией по продлению соглашения касательно сокращения наступательных вооружений (СНВ-3).
- 16 октября Владимир Путин сделал заявление о том, что Москва и Вашингтон не могут договориться по этому вопросу. США предложили взаимную заморозку ядерных вооружений в качестве условия продления договора об СНВ-3 на год.
- В Кремле 19 октября уточнили, что Россия согласится на продление соглашения СНВ-3 только в случае отсутствия дополнительных условий со стороны США.
- 12 октября Госсекретарь США Майк Помпео допустил историческую сделку между Штатами и РФ по заморозке ядерных арсеналов в обмен на продление договора СНВ-3.