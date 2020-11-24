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У Лаврова назвали главную цель России на переговорах с США при Байдене

24 ноября 2020, 12:58

В США сложился тотальный консенсус по вопросу позиции Вашингтона в отношении России, утверждает Сергей Рябков.

МИД России
В России готовы при президентстве Байдена вести переговоры с США о контроле над вооружениями - МИД РФ / пресс-служба Единой России

Россия не испытывает оптимизма по поводу избрания президентом США Джо Байдена и не видит никаких оснований для улучшения отношения двух государств. Однако Москва будет стремиться к договоренностям с Вашингтоном по вопросам контроли над вооружениями.

Об этом заявил заместитель министр иностранных дел России Сергея Рябков во вторник, 24 ноября, в ходе заседания президиума РАН на теме российско-американских отношений, сообщает ТАСС.

По его словам, для России не имеет никакого значения, кто в итоге станет новым главой государства, так как в США существует консолидированная позиция касательно американской точки зрения на современный российский правящий режим.

"Практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме, не оставляют шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе", - утверждает замглавы МИД РФ.Читайте такжеНовый удар по России: в США раскрыли планы по гиперзвуковым ракетам в Европе

При этом российская сторона намерена продолжать прилагать усилия над достижением взаимопонимания с США по вопросам контроля над вооружениями. У Москвы уже есть программа, которую россияне намерены реализовать.

"Продолжение диалога с США по контролю над вооружениями - императив. Что будет возможно в этой сфере, конечно же, обсуждаем. Но определенная программа минимум есть, она очевидна. Думаю, мы продолжим интенсивные усилия с тем, чтобы никакие шансы в этом плане не были упущены", - подчеркнул дипломат.

Ядерная сделка между Россией и США

новости России новости США МИД России Сергей Рябков
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