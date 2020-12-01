У Лаврова рассказали, пойдет ли Москва на диалог с Молдовой по поводу миротворцев

Мария Захарова / Reuters

В МИД РФ не понимают, почему в Молдове постоянно на высшем уровне обсуждают присутствие российских войск в Приднестровье и возможное переформатирования миротворческого контингента.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире телеканала Россия-24. "Зачем нужно в публичном пространстве постоянно поднимать эту тему, поднимать ее в различных аспектах, не придавая ей некой четкости формулировок, но при этом постоянно вбрасывая в публичное пространство саму тему и постоянно вызывая некую волну обсуждения. Для чего это делается?", ‒ сказала она.

Захарова утверждает ‒ у Москвы и Кишинева за многие годы отработаны десятки видов диалоговых механизмов. Кроме того, существует стабильная форма общения по дипломатическим каналам и другие каналы, через которые РФ и Молдова ранее обычно решали различные вопросы.

"Когда люди идут к микрофону, желая чего-то добиться и вынося на повестку именно в публичное пространство некие темы, предполагается, что их невозможно решить. Либо что другая сторона не готова слышать партнера. Поэтому зачем в публичное пространство вбрасывается эта тема ‒ этот вопрос нужно задать молдавской стороне", ‒ подытожила представитель МИД РФ.

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