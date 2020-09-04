У Лукашенко прямо обвинили Польшу и Украину в "подогреве" белорусских протестов

Военный министр Беларуси Виктор Хренин - именно Киев и Варшава (вместе с властями Чехии и Литвы) "подогревают деструктивные силы".
Генерал-майор Виктор Хренин, руководитель белорусского Министерства обороны (который ранее допускал открытие огня военнослужащими по протестующим в стране), обвинил руководство Польши, Литвы, Чехии и Украины в том, что они подогревают деструктивные силы в Беларуси.
Об этом сообщают представители пресс-службы белорусского военного ведомства.
Со своим заявлением Хренин выступил с трибуны в Москве во время совместного заседания министров обороны государств-участников Союза независимых государств, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти", — заявил Хренин.
Кроме того, министр обороны поблагодарил "военно-политическое руководство России и Китая" за "помощь, оказанную Беларуси в непростое для нее время".
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- После выборов президента 9 августа 2020 года в Беларуси стартовали широкомасштабные протесты против власти действующего руководителя страны Александра Лукашенко.
- Для разгона протестующих правоохранители и сотрудники спецподразделений активно применяли силу, а в отдельных случаях - пытки.
- Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь и теперь координирует протесты из Литвы.