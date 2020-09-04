У Лукашенко прямо обвинили Польшу и Украину в "подогреве" белорусских протестов

Александр Лукашенко / Reuters

Генерал-майор Виктор Хренин, руководитель белорусского Министерства обороны (который ранее допускал открытие огня военнослужащими по протестующим в стране), обвинил руководство Польши, Литвы, Чехии и Украины в том, что они подогревают деструктивные силы в Беларуси.

Об этом сообщают представители пресс-службы белорусского военного ведомства.

Со своим заявлением Хренин выступил с трибуны в Москве во время совместного заседания министров обороны государств-участников Союза независимых государств, государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти", — заявил Хренин.

Кроме того, министр обороны поблагодарил "военно-политическое руководство России и Китая" за "помощь, оказанную Беларуси в непростое для нее время".

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