У Лукашенко увольняют 30 "непокорных" дипломатов

Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.
30 белорусских дипломатов из-за своей гражданской позиции будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
Об этом Латушко сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.
"Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных социальных сетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы", - отметил Латушко.
Также он подчеркнул, что это фактически "чистки" дипкорпуса Беларуси.
"После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны. МИД больше не лоялен к уходящей власти", - добавил он.
Ситуация в Беларуси – о чем говорилось ранее:
- Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что участие лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
- Совет ООН по правам человека принял важную резолюцию по Беларуси, в которой призвал власти страны начать переговоры с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.
- В МИД Беларуси прошлись по резолюции, принятой Европарламентом на фоне протестов и отметили, что документ не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.
- Депутаты европарламента заявили, что лидер Беларуси Александр Лукашенко не должен считаться официальным президентом страны с ноября 2020 года, когда истечет срок его полномочий.