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У Лукашенко увольняют 30 "непокорных" дипломатов

20 сентября 2020, 13:48

Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД  и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.

Беларусь, флаг
В Беларуси уволят 30 дипломатов / УНИАН

30 белорусских дипломатов из-за своей гражданской позиции будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь. Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

Об этом Латушко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах.

"Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных социальных сетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы", - отметил Латушко.

Также он подчеркнул, что это фактически "чистки" дипкорпуса Беларуси.

"После фиаско внешней политики Беларуси наступил развал дипломатической службы страны. МИД больше не лоялен к уходящей власти", - добавил он.

Ситуация в Беларуси – о чем говорилось ранее:

  • Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что участие лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
  • Совет ООН по правам человека принял важную резолюцию по Беларуси, в которой призвал власти страны начать переговоры с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.
  • В МИД Беларуси прошлись по резолюции, принятой Европарламентом на фоне протестов и отметили, что документ не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.
  • Депутаты европарламента заявили, что лидер Беларуси Александр Лукашенко не должен считаться официальным президентом страны с ноября 2020 года, когда истечет срок его полномочий.

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