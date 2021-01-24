"У нас не бьют дубинками по голове": Кулеба резко высказался о протестах в России

Министр иностранных дел назвал насилие частью политической культуры России.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
По его словам, в Украине не арестовывают пачками людей и не бьют дубинками по голове.
"Я в такие минуты благодарен Майдану за то, что мы перешли эту фазу, и у нас не арестовывают пачками людей на улицах, как в Беларуси, как в России, не бьют дубинками по голове. Что мы защитили себя как общество от произвола власти и развиваемся как демократическое государство. Но, безусловно, то, что происходит сейчас в России, является важным для интересов Украины. Знаете, страна, которая осуществляет внешнюю агрессию, она так же будет осуществлять и внутреннюю агрессию по отношению к своим гражданам. Это часть политической культуры России, к сожалению", — сказал Кулеба, передает Украина 24.
Читайте такжеМассовые задержания, драки и кровь: чем завершились акции протеста в России
По словам Кулебы, Украина в этой ситуации заняла жесткую позицию.
"Мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, на защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага является моим другом. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и на защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не на защиту Навального, а на защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу", — сказал он.
Протесты в России 23 января - о чем ранее сообщал Главред:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
- Во многих городах России 23 января состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.
- Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.