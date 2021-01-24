"У нас не бьют дубинками по голове": Кулеба резко высказался о протестах в России

В МИД отреагировали на протесты в поддержку Навального / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, в Украине не арестовывают пачками людей и не бьют дубинками по голове.

"Я в такие минуты благодарен Майдану за то, что мы перешли эту фазу, и у нас не арестовывают пачками людей на улицах, как в Беларуси, как в России, не бьют дубинками по голове. Что мы защитили себя как общество от произвола власти и развиваемся как демократическое государство. Но, безусловно, то, что происходит сейчас в России, является важным для интересов Украины. Знаете, страна, которая осуществляет внешнюю агрессию, она так же будет осуществлять и внутреннюю агрессию по отношению к своим гражданам. Это часть политической культуры России, к сожалению", — сказал Кулеба, передает Украина 24.

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По словам Кулебы, Украина в этой ситуации заняла жесткую позицию.

"Мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, на защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага является моим другом. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и на защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не на защиту Навального, а на защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу", — сказал он.

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