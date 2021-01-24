УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У нас не бьют дубинками по голове": Кулеба резко высказался о протестах в России

24 января 2021, 23:30

Министр иностранных дел назвал насилие частью политической культуры России.

В МИД отреагировали на протесты в поддержку Навального / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, в Украине не арестовывают пачками людей и не бьют дубинками по голове.

"Я в такие минуты благодарен Майдану за то, что мы перешли эту фазу, и у нас не арестовывают пачками людей на улицах, как в Беларуси, как в России, не бьют дубинками по голове. Что мы защитили себя как общество от произвола власти и развиваемся как демократическое государство. Но, безусловно, то, что происходит сейчас в России, является важным для интересов Украины. Знаете, страна, которая осуществляет внешнюю агрессию, она так же будет осуществлять и внутреннюю агрессию по отношению к своим гражданам. Это часть политической культуры России, к сожалению", — сказал Кулеба, передает Украина 24.

Читайте такжеМассовые задержания, драки и кровь: чем завершились акции протеста в России

По словам Кулебы, Украина в этой ситуации заняла жесткую позицию.

"Мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, на защиту своих гражданских прав. А во-вторых, есть такая поговорка: враг моего врага является моим другом. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и на защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не на защиту Навального, а на защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу", — сказал он.

Протесты в России 23 января - о чем ранее сообщал Главред:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
  • Во многих городах России 23 января состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.
  • Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.

Навальный новости МИД Украины Дмитрий Кулеба протесты в России
Сейчас вы просматриваете новость «"У нас не бьют дубинками по голове": Кулеба резко высказался о протестах в России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Москва восстала: тысячи протестующих двинулись к Кремлю, жену Навального задержалиМосква восстала: тысячи протестующих двинулись к Кремлю, жену Навального задержали Внебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование НавальногоВнебрачная дочь Путина неожиданно отреагировала на расследование Навального Народ показал "кулак" Кремлю: чем закончились митинги в России и когда продолжениеНарод показал "кулак" Кремлю: чем закончились митинги в России и когда продолжение Прямой удар в голову: в РФ протестующие жестко метелят силовиковПрямой удар в голову: в РФ протестующие жестко метелят силовиков Крушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве НавальногоКрушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве Навального
Следующий материал

Последние новости

23:30
"У нас не бьют дубинками по голове": Кулеба резко высказался о протестах в России
23:00
Голос країни 11 сезон как прошел 1 выпуск 24-01-2021: слепые прослушивания Видео
22:58
На дорогах будет ад: синоптики предупредили о сильной метели Видео
22:27
Коронавирус в Украине 24 января: госпитализировали более 2 тысяч человек Видео
22:16
Не только Pfizer и Sinovac: в феврале Украина получит еще одну вакцину Видео
Реклама
22:10
В моде боевые сапоги и ботинки с микросумкой: с чем носить самую грубую обувь 2021 Фото
21:57
Смерть Кернеса: выяснилось, почему Рада не может назначить дату выборов Видео
21:43
В Польше после прививки от коронавируса внезапно скончался человек Видео
21:34
Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Видео
21:24
В Крыму пересох популярный среди туристов водопад
21:00
В Tom Clancy’s The Division пройдет ивент, посвященный миру Resident Evil Видео
20:58
После карантина тарифы в Украине взлетят в 10 раз - эксперт Видео
20:36
В Украине изменили стратегию лечения рака - что нужно знать Видео
20:28
В Украину приедет вакцина Pfizer: в Минздраве назвали сроки Видео
20:01
Дизель-шоу "перекочевало" на российский телеканал, уже подписан контракт Видео
19:34
В Бразилии разбился самолет с известными футболистами и президентом клуба Видео
19:31
В Минздраве оценили эффективность жесткого карантина Видео
19:15
"Найдите себя": педагог проекта Від пацанки до панянки дала совет девушкам-подросткам
19:05
В Израиле обнаружили новый опасный штамм коронавируса Видео
19:01
Как отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаков
Реклама
18:36
Удар по режиму Путина: в ЕС рассказали о санкциях за арест Навального Видео
18:29
Школы Киева могут вновь перейти на дистанционку - названо условие Видео
18:17
Украина 25 января выходит из жесткого карантина: какие ограничения останутся Видео
18:00
Авторы глобального мода для Skyrim приступили к созданию нового полноценного проекта Видео
17:56
У Зеленского оценили санкции США против Дубинского Видео
17:41
В Украину несутся бури и шквалы: синоптики обескуражили прогнозом Видео
17:27
"Непоправимая утрата": в семье Ахметова произошло горе
17:15
Встречайте Beeper – универсальное приложение для общения в 15-ти мессенджерах сразу
17:00
Сногсшибательная женская стрижка маллет из 80-х входит в моду на весну-лето 2021 Фото
16:58
Новый карантин с 25 января: как будут работать учреждения культуры Видео
16:39
"Мало людей": у Путина нервно отреагировали на масштабные протесты из-за Навального Видео
16:26
Агентство BBC вляпалось в громкий скандал из-за Крыма Видео
16:21
Вакцинация от коронавируса: инфекционист сделала важное предупреждение украинцам Видео
16:20
Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео
16:10
Скандал вокруг Cyberpunk 2077 сделал CD Projekt кандидатом на поглощение: плюсы и минусы
15:50
"Шантажная малина": у Зеленского "разоблачили" скандального СБУшника Нескоромного Видео
15:35
"Поменять старого и злого царя на молодого и доброго": что в Украине думают о протестах в РФ Видео
15:34
Над Вестминстерским дворцом в Лондоне поднялся столб черного дыма: что произошло
15:11
Все, что нужно знать о The Medium – польском Silent Hill с уникальной игровой механикой Видео
14:57
Что будет с тарифами на тепло и горячую воду: Шмыгаль раскрыл планы Кабмина Видео
Реклама
14:35
"Коррумпированный Трамп": пранкеры выудили у знаменитости откровения о Зеленском Видео
14:34
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
14:13
Скичко похвастался тесными связями с Офисом президента и Зеленским
14:12
В Сети засветилось коллекционное издание главного зомби-экшена 2021 Dying Light 2
13:55
"Покалечат Россию": Арестович спрогнозировал бонусы для Киева от администрации Байдена Видео
13:38
"Окончательно охамели": Рогозин и Макфол сцепились из-за Навального Видео
13:13
В Госдуме неучтиво ответили Витренко на его слова о единой энергосистеме с Россией Видео
13:06
Появились новые доказательства существования ремейка игры Кодзимы Metal Gear Solid
12:58
Бизнес на крови: куму Путина отдают угольные компании в ОРДЛО – СМИ Видео
12:52
Снег, мороз и штормовой ветер: синоптик назвала дату нового похолодания Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять