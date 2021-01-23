У Навального анонсировали продолжение протестов: когда ждать новую "бойню" в РФ

Протестующие попытались прорваться к СИЗО, где содержится Алексей Навальный.
В России в ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек, сообщает правозащитная организация ОВД-Инфо.
Из сообщения следует, что больше всего задержанных в Москве — 795, следом идут Санкт-Петербург (309) и Новосибирск (95).
Отметим, что после жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.
Начались массовые задержания возле СИЗО, при этом полиция применила силу к протестующим. Ворота Матросской тишины перегородили грузовиком.
Людей бросали прямо на снег, а также избивали дубинками и ногами по голове.
Отметим, что соратники Навального уже анонсировали новые акции протеста.
Один из лидеров Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков заявил о планах новых протестов на следующих выходных.
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Митинги в России:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.