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У Навального анонсировали продолжение протестов: когда ждать новую "бойню" в РФ

23 января 2021, 19:13
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Протестующие попытались прорваться к СИЗО, где содержится Алексей Навальный.

В Москве на акции протеста в поддержку Алексея Навального задержаны сотни человек
Акции протеста в России / Reuters

В России в ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек, сообщает правозащитная организация ОВД-Инфо.

Из сообщения следует, что больше всего задержанных в Москве — 795, следом идут Санкт-Петербург (309) и Новосибирск (95).

Отметим, что после жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Начались массовые задержания возле СИЗО, при этом полиция применила силу к протестующим. Ворота Матросской тишины перегородили грузовиком.

Людей бросали прямо на снег, а также избивали дубинками и ногами по голове.

Отметим, что соратники Навального уже анонсировали новые акции протеста.

Один из лидеров Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков заявил о планах новых протестов на следующих выходных.

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Митинги в России:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
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