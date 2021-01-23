У Навального анонсировали продолжение протестов: когда ждать новую "бойню" в РФ

Акции протеста в России / Reuters

В России в ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек, сообщает правозащитная организация ОВД-Инфо.

Из сообщения следует, что больше всего задержанных в Москве — 795, следом идут Санкт-Петербург (309) и Новосибирск (95).

Отметим, что после жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Начались массовые задержания возле СИЗО, при этом полиция применила силу к протестующим. Ворота Матросской тишины перегородили грузовиком.

Людей бросали прямо на снег, а также избивали дубинками и ногами по голове.

Отметим, что соратники Навального уже анонсировали новые акции протеста.

Один из лидеров Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков заявил о планах новых протестов на следующих выходных.

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