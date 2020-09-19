У Навального объяснили, почему следы Новичка нашли только на бутылке с водой

Алексей Навальный / Reuters

Вещество, которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, было обнаружено только на бутылке из его номера.

На личных вещах и предметах из номера яд не обнаружен, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу Дождь.

"Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, почему о следах яда на бутылке не было сообщено сразу, она ответила, что соратники оппозиционера приняли решение сначала согласовать публикацию этой информации с ним.