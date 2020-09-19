У Навального объяснили, почему следы Новичка нашли только на бутылке с водой

Личные вещи Алексея Навального отправились вместе с ним в Германию.
Вещество, которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, было обнаружено только на бутылке из его номера.
На личных вещах и предметах из номера яд не обнаружен, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в интервью телеканалу Дождь.
"Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем (кроме бутылки) улик не нашли", - сказала она.
Отвечая на вопрос о том, почему о следах яда на бутылке не было сообщено сразу, она ответила, что соратники оппозиционера приняли решение сначала согласовать публикацию этой информации с ним.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже вывели из состояния комы.