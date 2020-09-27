У Навального рассказали о самом странном моменте в день отравления Новичком

О новом обстоятельстве Мария Певчих вспомнила только спустя две недели после госпитализации Навального.
Появились новые свидетельства по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Информацией поделилась глава отдела расследования Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих в эфире YouTube-канала Навальный LIVE.
При этом она рассказала о самом странном моменте в день отравления оппозиционера Алексея Навального.
По ее словам, утром в день отравления политика в томском отеле, где остановился оппозиционер, она заметила бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.
Это было "самым странным обстоятельством" того утра. В тот момент Певчих была в ожидании, когда ее пустят в гостиничный номер, обсуждала дальнейшие планы с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш и юристом ФБК Иваном Ждановым.
"Все это время вокруг меня, рядом со мной был Борис Титов", - отметила она.
О том, что Титов постоянно был "в поле зрения", Певчих вспомнила только спустя две недели после госпитализации Навального. По ее словам, она видела бизнес-омбудсмена, когда сотрудники ФБК осматривали номер Навального и забирали оттуда вещи.
- 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
- Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.