У Навального рассказали о самом странном моменте в день отравления Новичком

Алексей Навальный

Появились новые свидетельства по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Информацией поделилась глава отдела расследования Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих в эфире YouTube-канала Навальный LIVE.

При этом она рассказала о самом странном моменте в день отравления оппозиционера Алексея Навального.

По ее словам, утром в день отравления политика в томском отеле, где остановился оппозиционер, она заметила бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.

Это было "самым странным обстоятельством" того утра. В тот момент Певчих была в ожидании, когда ее пустят в гостиничный номер, обсуждала дальнейшие планы с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш и юристом ФБК Иваном Ждановым.

"Все это время вокруг меня, рядом со мной был Борис Титов", - отметила она.

О том, что Титов постоянно был "в поле зрения", Певчих вспомнила только спустя две недели после госпитализации Навального. По ее словам, она видела бизнес-омбудсмена, когда сотрудники ФБК осматривали номер Навального и забирали оттуда вещи.