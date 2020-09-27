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У Навального рассказали о самом странном моменте в день отравления Новичком

27 сентября 2020, 02:40

О новом обстоятельстве Мария Певчих вспомнила только спустя две недели после госпитализации Навального.

Алексей Навальный
Алексей Навальный

Появились новые свидетельства по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Информацией поделилась глава отдела расследования Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих в эфире YouTube-канала Навальный LIVE.

При этом она рассказала о самом странном моменте в день отравления оппозиционера Алексея Навального.

По ее словам, утром в день отравления политика в томском отеле, где остановился оппозиционер, она заметила бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.

Это было "самым странным обстоятельством" того утра. В тот момент Певчих была в ожидании, когда ее пустят в гостиничный номер, обсуждала дальнейшие планы с пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш и юристом ФБК Иваном Ждановым.

"Все это время вокруг меня, рядом со мной был Борис Титов", - отметила она.

О том, что Титов постоянно был "в поле зрения", Певчих вспомнила только спустя две недели после госпитализации Навального. По ее словам, она видела бизнес-омбудсмена, когда сотрудники ФБК осматривали номер Навального и забирали оттуда вещи.

  • 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.
  • Позднее Навального эвакуировали в Германию, где стало известно о том, что его отравили ядом Новичок. Навального уже выписали из немецкой клиники.
Алексей Навальный отравление Навального Навальный новости ФБК
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