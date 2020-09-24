У Навального сообщили, сколько он пробудет на лечении в Германии

Алексей Навальный / Reuters

Отравление Навального - российский оппозиционер Алексей Навальный продолжит восстанавливать здоровье в берлинской клинике Шарите до полного излечения от последствий отравления нервно-политическим веществом Новичок.

Об этом написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

"Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", ‒ написала она.

На данный момент Навальный находится в Шарите 32 дня, 24 из которых – в палате реанимации. По словам немецких врачей, сомнений в полном излечении российского оппозиционера у них нет, однако для его окончательной реабилитации нужно еще время.

Кроме того, Ярмыш перечислила разныи версии причин состояния Навального, которые называли российские врачи (углеводный дисбаланс, панкреатит, отравление в Германии), а также заявление президента РФ Владимира Путина в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что оппозиционер то ли симулирует болезнь, то ли отравился самостоятельно.

Отравление Навального - что было ранее: