У Навального сообщили, сколько он пробудет на лечении в Германии

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш озвучила свежие данные о его пребывании в берлинской клинике Шарите.
Отравление Навального - российский оппозиционер Алексей Навальный продолжит восстанавливать здоровье в берлинской клинике Шарите до полного излечения от последствий отравления нервно-политическим веществом Новичок.
Об этом написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
"Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", ‒ написала она.
На данный момент Навальный находится в Шарите 32 дня, 24 из которых – в палате реанимации. По словам немецких врачей, сомнений в полном излечении российского оппозиционера у них нет, однако для его окончательной реабилитации нужно еще время.
Кроме того, Ярмыш перечислила разныи версии причин состояния Навального, которые называли российские врачи (углеводный дисбаланс, панкреатит, отравление в Германии), а также заявление президента РФ Владимира Путина в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что оппозиционер то ли симулирует болезнь, то ли отравился самостоятельно.
Отравление Навального - что было ранее:
- 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
- 21 сентября отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был в день отравления.
- 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (Вооруженных силыФедеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.