УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Навального сообщили, сколько он пробудет на лечении в Германии

24 сентября 2020, 22:30

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш озвучила свежие данные о его пребывании в берлинской клинике Шарите.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Отравление Навального - российский оппозиционер Алексей Навальный продолжит восстанавливать здоровье в берлинской клинике Шарите до полного излечения от последствий отравления нервно-политическим веществом Новичок.

Об этом написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.

"Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", ‒ написала она.

На данный момент Навальный находится в Шарите 32 дня, 24 из которых – в палате реанимации. По словам немецких врачей, сомнений в полном излечении российского оппозиционера у них нет, однако для его окончательной реабилитации нужно еще время.

Кроме того, Ярмыш перечислила разныи версии причин состояния Навального, которые называли российские врачи (углеводный дисбаланс, панкреатит, отравление в Германии), а также заявление президента РФ Владимира Путина в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном о том, что оппозиционер то ли симулирует болезнь, то ли отравился самостоятельно.

Отравление Навального - что было ранее:

  • 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
  • 21 сентября отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был в день отравления.
  • 19 сентября Алексей Навальный опубликовал в соцсети второй после отравления пост, в котором он рассказал о то, как проходит его восстановление.
  • 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
  • 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
  • 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
  • 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (Вооруженных силыФедеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
  • 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
  • 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.
Навальный отравление отравление Навального Кира Ярмыш новости России
Сейчас вы просматриваете новость «У Навального сообщили, сколько он пробудет на лечении в Германии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

23:20
Немецкий министр объяснил, почему важен Северный поток-2
23:00
Специалисты рассказали, как связаны фруктовые соки и развитие рака
22:47
В МВД Беларуси сделали заявление о задержании адвоката Колесниковой Видео
22:30
У Навального сообщили, сколько он пробудет на лечении в Германии
21:44
В РФ космонавт рассказал, что будет делать при встрече с инопланетянами
21:43
Страны Балтии наносят еще один удар по режиму Лукашенко: анонсированы новые санкции Видео
21:21
Телеведущая работала грузчицей, чтобы заработать на проживание
21:02
Неожиданно: названы 8 самых грязных мест в доме, о которых вы не догадывались Видео
21:00
Коронавирус в Украине 24 сентября: установлен позитивный суточный рекорд Видео
20:56
Кравчук оценил вероятность переноса Минского процесса из Беларуси Видео
20:48
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
20:33
В Харькове вспыхнул многоквартирный дом, погиб человек
20:22
Как отбелить зубы: врачи рассказали, поможет ли сода Видео
20:21
Электроэнергия в Украине продолжает дорожать
20:20
"Я хотел стать геем": Дима Коляденко откровенно рассказал про ориентацию Видео
20:15
ЦИК отказалась регистрировать вдову погибшего нардепа Давыденко, она обратилась за помощью к Зеленскому - СМИ
20:10
ЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020 Видео
19:59
Андрей Данилко раскрыл, почему Верку Сердючку не увидят без звезды Видео
19:21
Дипломат спрогнозировал, что в скором времени сделает Путин с Лукашенко
19:21
"Жизнь изменилась после Майдана": Данилко сказал, кто делает революции
19:17
В Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения Видео
18:50
Как вернуть старую версию Фейсбук после редизайна: простая инструкция
18:39
Американский актер обнаружил побочное действие российской вакцины от Covid-19
18:26
В Киеве активисты устроили драку с полицией на территории колледжа, есть пострадавшие Видео
18:26
Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают режим Лукашенко
18:07
В Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум Видео
18:04
В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской: названа дата Видео
18:01
Наші котики-2 - актеры, сюжет и тизер нового фильма Видео
17:53
СМИ рассказали, как Путин навредил РФ разговором с Макроном об отравлении Навального
17:40
"Невероятно высокий доход": одному знаку Зодиака советуют решиться на изменения
17:37
Закон о снижении НДС минимизирует "скрутки" и вернет в бюджет до 25 млрд грн - СМИ
17:12
Немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса
17:09
Украину накроют дожди, но будет один сухой регион – синоптик Видео
17:05
"Какая больница?": отец Киркорова отправился на самоизоляцию
17:01
Лимонная вода: что напиток делает с организмом Видео
16:46
У Зеленского сделали заявление о переносе визита в Беларусь Видео
16:44
Зеленский поведал, почему Северный поток-2 угрожает всей Европе
16:36
Рост тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам Видео
16:32
Жена кума Путина прикупила российскую компанию – СМИ
16:15
"Стало хуже": Камалия не может вылечить коронавирус
15:57
Вторая волна Covid-19 в Европе - ученые дали тревожный прогноз
15:52
В Минске закатили истерику из-за непризнания Киевом инаугурации Лукашенко Видео
15:50
"Узурпатор скоро заплатит": хакеры объявили об ударе по режиму Лукашенко Видео
15:31
Как очистить чайник от накипи: дешевые способы Видео
15:29
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией Видео
15:22
Джеймс Ганн снимает сериал Миротворец для HBO
15:03
У Кравчука анонсировали изменения в Минском процессе из-за Лукашенко Видео
14:59
Врачи указали на 4 ранних признака слабоумия Видео
14:57
В Минске рассказали, как ответят на бойкот Киева Видео
14:35
Фокин объяснился насчет "повстанцев" на Донбассе и перевел стрелки на Порошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять