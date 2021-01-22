У Навального в СИЗО пошатнулось здоровье - адвокат

Алексей Навальный / Reuters

У российского оппозиционера-политика Алексея Навального в следственном изоляторе Матросская тишина начались проблемы со зрением. Об этом заявила в интервью немецкому порталу Deutsche Welle его адвокат Ольга Михайлова.

По словам юристки, она будет добиваться, чтобы ее клиента осмотрел медик-окулист. "Он находится в спецблоке СИЗО Матросская тишина, находится в камере один. У него карантин где-то на две недели. В камере тепло, чисто. Условия вроде бы более-менее. Единственное, у него начинаются проблемы со зрением. Поэтому мы будем добиваться, чтобы его осмотрел окулист", — объяснила Михайлова.

По словам адвоката, Навального содержат в информационном вакууме. И поэтому ей приходится рассказывать клиенту самые важные новости. "Телевизор у него есть, но, как я понимаю, там ограниченное число каналов, которые не транслируют, что происходит на самом деле в стране", — уточнила Михайлова.

Кроме того, Алексей Навальный из следственного изолятора сумел записать обращение к единомышленникам. Он доволен, что фильм-расследование о дворце Путина в Геленджике собрал более 44 миллиона просмотров.

"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен… Снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", — сказал оппозиционер.

Читайте такжеАрест Навального: Европарламент пригрозил Путину жесткими санкциями

Алексей Навальный новости: