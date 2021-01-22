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У Навального в СИЗО пошатнулось здоровье - адвокат

22 января 2021, 18:27

По словам адвоката Ольги Михайловой, она будет добиваться того, чтобы Алексея Навального осмотрел специалист.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

У российского оппозиционера-политика Алексея Навального в следственном изоляторе Матросская тишина начались проблемы со зрением. Об этом заявила в интервью немецкому порталу Deutsche Welle его адвокат Ольга Михайлова.

По словам юристки, она будет добиваться, чтобы ее клиента осмотрел медик-окулист. "Он находится в спецблоке СИЗО Матросская тишина, находится в камере один. У него карантин где-то на две недели. В камере тепло, чисто. Условия вроде бы более-менее. Единственное, у него начинаются проблемы со зрением. Поэтому мы будем добиваться, чтобы его осмотрел окулист", — объяснила Михайлова.

По словам адвоката, Навального содержат в информационном вакууме. И поэтому ей приходится рассказывать клиенту самые важные новости. "Телевизор у него есть, но, как я понимаю, там ограниченное число каналов, которые не транслируют, что происходит на самом деле в стране", — уточнила Михайлова.

Кроме того, Алексей Навальный из следственного изолятора сумел записать обращение к единомышленникам. Он доволен, что фильм-расследование о дворце Путина в Геленджике собрал более 44 миллиона просмотров.

"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен… Снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", — сказал оппозиционер.

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Алексей Навальный новости:

  • Федеральная служба исполнения наказания 29 декабря вызвала Алексея Навального в управление ФСИН по Москве. Политика, который на тот момент находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок, обвинили в уклонении от прохождения мероприятий, связанных с его условной судимостью по делу Ив Роше.
  • Навальный вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево. 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Судебное заседание проводилось в одном из местных отделений полиции.
  • Соратник политика Леонид Волков заявил, что оппозиция готовится к масштабным митингам по всей стране. Акции в поддержку Навального анонсировали призывом "Пусть все горит".

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