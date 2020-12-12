У Пашиняна отреагировали на возобновление боевых действий в Карабахе

Пашинян / Reuters

На новую атаку Азербайджана в Нагорном Карабахе должны отреагировать российские миротворческие войска, которые размещены в регионе в соответствии с договоренностями. Они уже в курсе событий, которые происходят на территории.

Об этом заявила пресс-секретарь армянского премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворгян, комментируя обострение ситуции в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"На атаку азербайджанских войск в направлении Ин Тахер (Тахлар) - Хцаберда в первую очередь должны ответить российские миротворцы. Миротворческое руководство полностью осведомлено о событиях, которые развиваются с раннего утра", - цитирует ее армянское информационное агентство Инфоком на своем канале в Telegram.

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