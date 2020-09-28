У Путина дали оценку войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе

В Кремле пока не проводили переговоров с официальным Баку.
Москва призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе воздержаться от боевых действий и любой военной эскалации ситуации. Российский президент Владимир Путин уже поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако с азербайджанскими властями переговоры не проводились.
Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, на данный момент позиция Кремля базируется на том, что стороны конфликта должны проявить спокойствие и не идти на дальнейшую военную эскалацию конфликта.
"В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии по сути военного столкновения", - сказал Песков.
Также он подчеркнул, что после беседы Путины с главой армянского правительства Николом Пашиняном, президент РФ может провести телефонный разговор с властями Азербайджана. Переговоры могут состояться в случае такой необходимости.Читайте такжеАзербайджан покончит с проблемой Нагорного Карабаха: Алиев сделал заявление
- В воскресенье утром, 27 сентября, Азербайджан и Армения возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе. Ереван обвинил азербайджанские войска в нанесении ракетных ударов по мирным населенным пунктам непризнанной Нагорно-Карабахской республики, Баку обвинили армян в провокационных обстрелах своих позиций. После этого Азербайджан начал контрнаступательную операцию.
- Азербайджанский лидер Ильхам Алиев обратился к своему народу и заявил о взятии под контроль 6 сел в НКР. Официальный Ереван не подтвердил такую информацию.
- Армения объявила о введении военного положения и мобилизации в стране.
- Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября.
- По словам азербайджанского политолога Али Гаджизаде, Азербайджан предупреждал об эскалации конфликта и информировал о переброске с середины июля в НКР военной техники и оружия, что свидетельствовало о подготовке к новой войне.