У Путина дали оценку войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения должны воздержаться от масштабного военного конфликта - Песков / Reuters

Москва призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе воздержаться от боевых действий и любой военной эскалации ситуации. Российский президент Владимир Путин уже поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако с азербайджанскими властями переговоры не проводились.

Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, на данный момент позиция Кремля базируется на том, что стороны конфликта должны проявить спокойствие и не идти на дальнейшую военную эскалацию конфликта.

"В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии по сути военного столкновения", - сказал Песков.

Также он подчеркнул, что после беседы Путины с главой армянского правительства Николом Пашиняном, президент РФ может провести телефонный разговор с властями Азербайджана. Переговоры могут состояться в случае такой необходимости.Читайте такжеАзербайджан покончит с проблемой Нагорного Карабаха: Алиев сделал заявление