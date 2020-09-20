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У Путина карт-бланш на ввод войск в Беларусь: эксперт оценил угрозу для Украины

20 сентября 2020, 05:20

Президент России Владимир Путин имеет законные основания на ввод войск в Беларусь на базе правовых договоренностей с Александром Лукашенко.

Российские войска
Лукашенко легализовал армию РФ в Беларуси - эксперт/ npr.org

В ходе военных учений Славянское братство Россия вводит свои войска на территорию республики Беларусь. Лукашенко подписал с Путиным большое количество документов, которые позволяют РФ на законных основаниях использовать свою армию в РБ. Используя весь арсенал возможностей, Путин может ввести войска на юг Беларуси в непосредственной близости от границ Украины.

Об этом заявил военный эксперт Игорь Романенко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в рамках военных учений Славянское братство на территорию Беларуси были введены 300 десантников и 70 единиц военной техники. Примечательно, что десант – это войска, которые направлены на проведение операций атакующего плана. В перспективе Россия может увеличить число своих войск в Беларуси.

"По этому поводу иллюзий быть не может. То, что их небольшое количество – при необходимости все это будет увеличено и заведено столько, сколько будет нужно", - отметил эксперт.Читайте такжеЗаявление Путина - явный сигнал о планах поглотить Украину

Кроме того, аналитик напомнил, что на базе Союзного государства Лукашенко подписал с Путиным множество документов, которые с правовой точки зрения позволяют России использовать свои вооруженные силы в Беларуси на законных основаниях. Речь идет, в том числе, о создании общей системы противовоздушной обороны – под видом таких договоренностей Москва, вполне вероятно, могла реализовать другие военные планы.

В перспективе, полагает военный эксперт, российские войска могут оказаться у границ Украины.

"Используя всю инфраструктуру, можно повлиять на ситуацию, зайти войсками. От их южных границ до Киева недалеко", - подчеркнул Романенко.Читайте такжеВ России уже придумали, как поглотить Украину

  • Напомним, Россия признала Александра Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь. У Путина утверждают, что в связи с поддержкой действующего главы РБ Москва не намерена размещать свои военные базы на территории государства.
  • При этом у Путина заявили, что спецподразделение внутренних войск, сформированное россиянами на помощь режиму Лукашенко, пока передумали отправлять в Беларусь.
  • По мнению российского политтехнолога Глеба Павловского, Россия намерена удержать Лукашенко у власти в Беларуси. Именно для этих целей Минску выделят кредитный транш в размере 1,5 миллиарда долларов.

новости Беларуси новости Украины новости России Владимир Путин
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