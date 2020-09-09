У Путина маниакальные настроения – экс-депутат Госдумы

Президент РФ – циник, который удерживает власть, сказал российский политик.
Российский политик и обозреватель, бывший депутат Госдумы России Константин Боровой заявил, что президент РФ Владимир Путин не очень здоровый циник.
У российского лидера какие-то маниакальные настроения, рассказал эксперт в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.
По его словам, Путин – циник, удерживающий власть, который делает все для распространения этой власти.
"…Создал довольно мощную и эффективную группу вокруг себя из сотрудников спецслужб. Циник. Не очень здоровый, с какими-то маниакальными настроениями, паранойяльными…", – заявил экс-депутат Госдумы.
- Ранее капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что у Владимира Путина есть сильная паранойя.
- Отставной капитан утверждал, что президент России боится любого шороха и самого себя.
Автор: Екатерина Присяжнюк